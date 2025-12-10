Slušaj vest

Majkl Anton, bivši direktor odeljenja za političko planiranje Stejt departmenta, smatra se glavnim autorom nove strategije nacionalne bezbednosti SAD koju je objavila Bela kuća, a čije se odredbe, pre svega one u vezi sa stavom predsednika Donalda Trampa prema Evropi, izazvale pravi potres u svetu.

Korijere dela sera saznaje da je Anton podneo ostavku u septembru nakon što je uradio nacrt strategije, kojom je Tramp žestoko udario po Evropi, njegovo mesto zauzeo Majkl Nidam, glavni savetnik Marka Rubija, američkog državnog sekretara.

Nidam je ranije Rubiju bio i šef kabineta tokom senatorskog mandata od 2018. godine.

Izvor italijanskog lista blizak Trampovoj administraciji kazao je dopisnici italijanskog lista da je Nidam takođe doprineo izradi ovog ključnog američkog dokumenta.

On je u Stejt department došao iz uticajne Heritidž fondacije i upravo on stoji iza transformacije diplomatske službe SAD od početka Trampovog drugog predsedničkog mandata.

Ta promena se ogleda u potpunom otklonu od tradicionalnih konzervativnih ideja i primeni američkog nacionalizma u Trampovom stilu.

Nidam kao prioritet američke spoljne politike postavlja ostvarivanje ciljeva u zapadnoj hemisferi, a on je takođe i "jastreb" po pitanju odnosa sa Kinom i podržava antiimigracionu politiku i ekonomski populizam.

Delovanje "ispod radara"

Anton je rođen u Kaliforniji i ima italijanske i libanske korene, a godinama je bio uticajna ličnost u Vašingtonu koja je delovala "ispod radara".

Sajt Politiko ga je proglasio jednim od najvažnijih intelektualaca odgovornih za revoluciju u Trampovoj spoljnoj politici.

Sam Tramp je pre godinu dana na društvenim mrežama objavio imenovanje Antona na funkciju poručivši da je budući zvaničnik Stejt departmenta "proveo poslednjih osam godina objašnjavajući šta zapravo znači spoljna politika u stilu Amerika na prvom mestu".

Tokom perioda Trampovog preuzimanja vlasti od bivšeg predsednika Džoa Bajdena upravo je Anton pomagao u odabiru funkcionera Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće.

Anton je učestvovao i u prvim pregovorima Rusije i Ukrajine u martu ove godine, a vodio je i američki tim tokom pregovora o nuklearnom programu Irana održanim u Rimu.

U prvom Trampovom mandatu bio je zamenik savetnika za nacionalnu bezbednost, a iako je uobličio spoljnopolitičke ideje Trampovog pokreta MAGA (Make America Great Again - Učinimo Ameriku ponovo velikom), njegovo formiranje desilo se u vreme neokonzervativaca okupljeničh oko predsednika Džordža Buša Mlađeg, pa je tako pisao i govore nekadašnjoj američkoj državnoj sekretarki Kondolizi Rajs.

"Trampova doktrina"

Radio je i za medijskog mogula Ruperta Merdoka, ali i kompaniju "Blekrok".

Kasnije je 2019. u Forin polisiju objavio tekst pod nazivom "Trampova doktrina" koji se zasniva na ideji da nacije treba da teže ispunjavanju sopstvenih nacionalnih interesa umesto da im pažnju odvlače idealističke ideje poput uspostavljanja demokratskih društava u inostranstvu ili omogućavanja neograničenih migracija.

U vezi sa Tajvanom Anton je predlagao da Amrerika zadrži status kvo.

- Ne postoji ključni nacionalni ineteres po SAD koji bi bi mogao da nas povede u rat oko Tajvana - napisao je on u članku.

Antonu je inače velika strast spremanje hrane, kao glavni kuvar je 2018. spremio večeru u Beloj kući za Emanuela Makrona za vreme državne posete predsednika Francuske Trampu tokom prvog mandata.