PUTIN SE SAM VOZI PO MOSKVI? Ruski predsednik izjavio da se ponekad kreće "tiho", Peskov potvrdio! (VIDEO)
Predsednik Rusije Vladimir Putin ponekad se kreće Moskvom bez pratnje obezbeđenja i sam vozi automobil, potvrdio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Ranije je, na sastanku Saveta za civilno društvo i ljudska prava, Putin objasnio da ne vozi uvek po gradu „sa sirenama i trepćućim svetlima“, a ponekad se kreće „tiho“, bez kolone vozila — i u takvim trenucima, kao i drugi stanovnici grada, vidi probleme koje izaziva nekontrolisano kretanje kurira na električnim trotinetima.
„To varira“, rekao je Peskov odgovarajući na pitanje da li predsednik zapravo sam vozi u takvim situacijama ili jednostavno vozi u automobilu za koji nisu nametnuta nikakva ograničenja u saobraćaju.
Putin je iskusan vozač sa više od 50 godina iskustva za volanom.
Tokom godina, vozio je sve, od Zaporožca — svog prvog automobila — kao i modela Žiguli i Volga, do najnovijih proizvoda ruske automobilske industrije, uključujući tri modela Lade (Kalina, Vesta i Aura) i Aurus.
Predsednik može da upravlja ne samo putničkim automobilima: na otvaranju Krimskog mosta, vozio je KamAZ kamion.
Kao što je Peskov ranije rekao, šef države često sam vozi unutar svojih rezidencija. Među njegovim putnicima periodično su visoki strani gosti koji posećuju Rusiju — predsednici Belorusije, Kazahstana i Uzbekistana imali su priliku da se voze sa Putinom i u Novo-Ogarjovu u Moskovskoj oblasti i u Konstantinovom dvorcu u Sankt Peterburgu.
(Kurir.rs/TASS/Prenela: M.V.)