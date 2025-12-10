Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin ponekad se kreće Moskvom bez pratnje obezbeđenja i sam vozi automobil, potvrdio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Ranije je, na sastanku Saveta za civilno društvo i ljudska prava, Putin objasnio da ne vozi uvek po gradu „sa sirenama i trepćućim svetlima“, a ponekad se kreće „tiho“, bez kolone vozila — i u takvim trenucima, kao i drugi stanovnici grada, vidi probleme koje izaziva nekontrolisano kretanje kurira na električnim trotinetima.

„To varira“, rekao je Peskov odgovarajući na pitanje da li predsednik zapravo sam vozi u takvim situacijama ili jednostavno vozi u automobilu za koji nisu nametnuta nikakva ograničenja u saobraćaju.

Putin je iskusan vozač sa više od 50 godina iskustva za volanom.

Tokom godina, vozio je sve, od Zaporožca — svog prvog automobila — kao i modela Žiguli i Volga, do najnovijih proizvoda ruske automobilske industrije, uključujući tri modela Lade (Kalina, Vesta i Aura) i Aurus.

Predsednik može da upravlja ne samo putničkim automobilima: na otvaranju Krimskog mosta, vozio je KamAZ kamion.

Kao što je Peskov ranije rekao, šef države često sam vozi unutar svojih rezidencija. Među njegovim putnicima periodično su visoki strani gosti koji posećuju Rusiju — predsednici Belorusije, Kazahstana i Uzbekistana imali su priliku da se voze sa Putinom i u Novo-Ogarjovu u Moskovskoj oblasti i u Konstantinovom dvorcu u Sankt Peterburgu.

(Kurir.rs/TASS/Prenela: M.V.)

Ne propustitePlanetaOVO SU PUTINOVI SINOVI, IVAN I VLADIMIR MLAĐI? Objavljene fotografije, dečaci povukli na mamu, evo čime se bave navodni naslednici ruskog predsednika! (FOTO)
Vladimir Putin
PlanetaPUTIN I SI DIGLI RUKE OD MADURA I OSTAVILI GA TRAMPU? Nema više ni nuklearnih bombardera ni milijardi dolara kredita "Ni Rusija ni Kina neće da rizikuju" (FOTO)
Tramp.jpg
PlanetaŠEF RUSKE DUME POVEROVAO U LAŽNU PRIČU HRVATSKOG SAJTA I PRENEO JE PUTINU Ovo je reakcija šefa Kremlja kada je čuo da je uhapšena albanska AI ministarka (VIDEO)
Vladimir Putin
Planeta"STVAR JE VRLO PRIRODNA - DONBAS JE RUSKI": Putin ne ostavlja dilemu šta će biti sa tom teritorijom
Donbas Ukrajina Vladimir Putin Volodimir Zlenenski Donald Tramp