Predsednik Rusije Vladimir Putin ponekad se kreće Moskvom bez pratnje obezbeđenja i sam vozi automobil, potvrdio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Ranije je, na sastanku Saveta za civilno društvo i ljudska prava, Putin objasnio da ne vozi uvek po gradu „sa sirenama i trepćućim svetlima“, a ponekad se kreće „tiho“, bez kolone vozila — i u takvim trenucima, kao i drugi stanovnici grada, vidi probleme koje izaziva nekontrolisano kretanje kurira na električnim trotinetima.

„To varira“, rekao je Peskov odgovarajući na pitanje da li predsednik zapravo sam vozi u takvim situacijama ili jednostavno vozi u automobilu za koji nisu nametnuta nikakva ograničenja u saobraćaju.

Putin je iskusan vozač sa više od 50 godina iskustva za volanom.

Tokom godina, vozio je sve, od Zaporožca — svog prvog automobila — kao i modela Žiguli i Volga, do najnovijih proizvoda ruske automobilske industrije, uključujući tri modela Lade (Kalina, Vesta i Aura) i Aurus.

Predsednik može da upravlja ne samo putničkim automobilima: na otvaranju Krimskog mosta, vozio je KamAZ kamion.