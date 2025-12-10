"ZAPLENILI SMO U ODESI BROD IZ RUSKE 'FLOTE U SENCI'": Ukrajinska služba bezbednosti prikazala fotografije oduzetog plovila (FOTO)
Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) saopštila je danas da je zaplenila u Odesi plovilo koje je pripadalo ruskoj "floti iz senke" i ilegalno prevozilo poljoprivredne proizvode sa aneksiranog Krima.
Prema podacima istrage, vlasnik broda bio je pod sankcijama Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, a kako bi izbegao ograničenja, redovno je menjao ime broda i formalne vlasnike iz trećih zemalja.
Operativci SBU otkrili su suvi teretnjak pod kontrolom Rusije u trgovačkoj luci Odesa. Brod je stigao pod zastavom jedne afričke države kako bi ukrcao pošiljku čeličnih cevi.
Ustanovljeno je da je brod u periodu pre početka invazije najmanje sedam puta pristajao u Sevastopolj, odakle je nezakonito izvozio proizvode u interesu Rusije.
Krajem januara 2021. godine, teretnjak je ilegalno prevezao skoro 7.000 tona žita sa Krima u severnu Afriku.
U trenutku hapšenja na brodu su se nalazili kapetan i još 16 članova posade, svi državljani nekoliko zemalja Bliskog istoka.
Tokom pretresa pronađeni su planovi plovidbe, lučke i nautičke karte, kao i dnevnici komunikacije koji potvrđuju nezakonite ulaske u luke na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine.
Na brod je, prema nalogu SBU, uvedena mera zaplene radi naknadnog prenosa Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom.
Za poslednjih pet godina Ukrajina je zaplenila 68 plovila iz ruske "flote iz senke", od kojih su tri zaplenjena od decembra 2024. do danas.
(Kurir.rs/Ukrinform/P.V.)