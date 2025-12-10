Slušaj vest

Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) saopštila je danas da je zaplenila u Odesi plovilo koje je pripadalo ruskoj "floti iz senke" i ilegalno prevozilo poljoprivredne proizvode sa aneksiranog Krima.

Prema podacima istrage, vlasnik broda bio je pod sankcijama Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, a kako bi izbegao ograničenja, redovno je menjao ime broda i formalne vlasnike iz trećih zemalja.

Operativci SBU otkrili su suvi teretnjak pod kontrolom Rusije u trgovačkoj luci Odesa. Brod je stigao pod zastavom jedne afričke države kako bi ukrcao pošiljku čeličnih cevi.

zaplena u Odesi (1).jpg
Foto: SBU

Ustanovljeno je da je brod u periodu pre početka invazije najmanje sedam puta pristajao u Sevastopolj, odakle je nezakonito izvozio proizvode u interesu Rusije.

Krajem januara 2021. godine, teretnjak je ilegalno prevezao skoro 7.000 tona žita sa Krima u severnu Afriku.

U trenutku hapšenja na brodu su se nalazili kapetan i još 16 članova posade, svi državljani nekoliko zemalja Bliskog istoka.

zaplena u Odesi (2).jpg
Foto: SBU

Tokom pretresa pronađeni su planovi plovidbe, lučke i nautičke karte, kao i dnevnici komunikacije koji potvrđuju nezakonite ulaske u luke na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine.

Na brod je, prema nalogu SBU, uvedena mera zaplene radi naknadnog prenosa Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom.

Za poslednjih pet godina Ukrajina je zaplenila 68 plovila iz ruske "flote iz senke", od kojih su tri zaplenjena od decembra 2024. do danas.

(Kurir.rs/Ukrinform/P.V.)

Ne propustitePlanetaKOLIKO BI JEDNA OD NAJMOĆNIJIH VOJSKI U EVROPI IZDRŽALA U RATU SA RUSIJOM: Nova analiza je razočaravajuća, srušene su sve iluzije
profimedia0766807157.jpg
Planeta"JEŽEVI" NA UKRAJINSKOM FRONTU! Primećena neobična oklopna zaštita, vratilo se manevarsko ratovanje!
jež tenk
PlanetaZAHUKTAVA SE UOČI POTENCIJALNIH IZBORA U UKRAJINI! Zelenski ima minimalnu prednost nad čovekom sa kojim se sukobio!
profimedia-1057666640.jpg
PlanetaFAJNENŠL TAJMS TVRDI: Ruski saboteri hteli da izazovu eksplozije u teretnim avionima koji lete iz Evrope u SAD
vojnik