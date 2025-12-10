Slušaj vest

Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) saopštila je danas da je zaplenila u Odesi plovilo koje je pripadalo ruskoj "floti iz senke" i ilegalno prevozilo poljoprivredne proizvode sa aneksiranog Krima.

Prema podacima istrage, vlasnik broda bio je pod sankcijama Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, a kako bi izbegao ograničenja, redovno je menjao ime broda i formalne vlasnike iz trećih zemalja.

Operativci SBU otkrili su suvi teretnjak pod kontrolom Rusije u trgovačkoj luci Odesa. Brod je stigao pod zastavom jedne afričke države kako bi ukrcao pošiljku čeličnih cevi.

Foto: SBU

Ustanovljeno je da je brod u periodu pre početka invazije najmanje sedam puta pristajao u Sevastopolj, odakle je nezakonito izvozio proizvode u interesu Rusije.

Krajem januara 2021. godine, teretnjak je ilegalno prevezao skoro 7.000 tona žita sa Krima u severnu Afriku.

U trenutku hapšenja na brodu su se nalazili kapetan i još 16 članova posade, svi državljani nekoliko zemalja Bliskog istoka.

Foto: SBU

Tokom pretresa pronađeni su planovi plovidbe, lučke i nautičke karte, kao i dnevnici komunikacije koji potvrđuju nezakonite ulaske u luke na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine.

Na brod je, prema nalogu SBU, uvedena mera zaplene radi naknadnog prenosa Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom.