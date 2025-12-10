MEĐU PUTNICIMA BIO I NOVINAR

MEĐU PUTNICIMA BIO I NOVINAR

Slušaj vest

Vojni avion sudanske vojske srušio se prilikom sletanja, pri čemu su poginuli svi koji su bili u avionu, saopštila je danas vojska.

Nije saopšteno koliko je osoba poginulo, ali se zna da je među putnicima bio i jedan novinar.

Padovi aviona nisu neuobičajeni u Sudanu.

U februaru je 46 osoba, uključujući žene i decu, poginulo kada se vojni avion srušio u gusto naseljenom području u Omdurmanu.