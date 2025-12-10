Srušio se vojni avion u Sudanu, nema preživelih
MEĐU PUTNICIMA BIO I NOVINAR
SRUŠIO SE VOJNI AVION U SUDANU! Sletanja se tragično završilo, niko u letelici nije preživeo
Vojni avion sudanske vojske srušio se prilikom sletanja, pri čemu su poginuli svi koji su bili u avionu, saopštila je danas vojska.
Nije saopšteno koliko je osoba poginulo, ali se zna da je među putnicima bio i jedan novinar.
Padovi aviona nisu neuobičajeni u Sudanu.
U februaru je 46 osoba, uključujući žene i decu, poginulo kada se vojni avion srušio u gusto naseljenom području u Omdurmanu.
(Kurir.rs/Beta-AP)
