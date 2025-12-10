Slušaj vest

Lider SAD Donald Tramp često putuje predsedničkim avionom "Er fors 1", i neretko se obraća novinarima koji putuju sa njim u letelici.

Ovog puta u fokusu nije Trampova izjava, ali jeste komična situacija na putu ka Pensilvaniji.

Taman dok se spremao da se obrati novinarima, Trampa su blago udarila vrata po leđima - jedan od članova njegovog osoblja želeo je da izađe iz toaleta. 

Pokušaj neimenovanog člana administracije da izađe iz toaleta izazvao je smeh kod Trampa, koji se sklonio i dozvolio svom čoveku da izađe iz toaleta, čak mu je i pokucao, rekavši mu da može da izađe...

(Kurir.rs/P.V.)

