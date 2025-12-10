Slušaj vest

Rusija će odgovoriti na svako raspoređivanje stranih vojnih kontingenata u Ukrajini i na eksproprijaciju ruske imovine, izjavio je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Kao što je predsednik (Putin) naglašavao, ne planiramo da ratujemo sa Evropom. Ni u mislima nemamo takve ideje. Ali na sve neprijateljske korake, uključujući raspoređivanje evropskih vojnih kontingenata u Ukrajini i eksproprijaciju ruske imovine, mi ćemo odgovoriti, i na taj odgovor smo već spremni“, rekao je on, obraćajući se Savetu Federacije.

Prema Lavrovu, evropske zemlje su uložile sav svoj politički kapital u rat protiv Rusije i i dalje se zavaravaju iluzijom da na neki način mogu pobediti našu zemlju. Pri tom, oni veštački usporavaju proces rešavanja konflikta, dodao je ministar.

Evropa pokušava svim sredstvima da podstiče kijevski režim da ne prekida rat dok traje "do poslednjeg Ukrajinca", naveo je Lavrov.

"Međutim, novca više nema, pa Evropska unija nema drugih izvora finansiranja rata osim da opljačka Rusiju, oduzimanjem njenih zlatno-valutnih rezervi, kršeći sve moguće norme međunarodnog i komercijalnog prava", zaključio je ministar.

(Kurir.rs/RIA/P.V.)

