Slušaj vest

Andrijana Ofrim (22) poreklom iz Ukrajine, pronađena je mrtva u češkom gradu Fridek-Misteku.

Telo nestale Andrijane izvučeno je iz kanala.

Policija je takođe privela osumnjičenog za ubistvo, koji je tokom ispitivanja priznao zločin.

Andrijanin nestanak je 21. novembra prijavio njen otac, koji s porodicom živi u Ukrajini.

On je policiji prijavio da su se s njom poslednji put čuli 20. novembra uveče.

- Јednostavno јe nestala. Poslednji poziv јe bio uveče 20. novembra, rekla nam je da ide na posao - ispričala je tada njena sestra.

Vest o njenoj smrti potvrdili su i članovi njene porodice.

Detalji ubistva još nisu poznati, ali mediji prenose da je motiv ubistva neraščišćen lični odnos.

Osumnjičeni za ubistvo je takođe poreklom iz Ukrajine, prenose mediji.

Nakon što obdukcija bude završena, Andrijanino telo će biti prebačeno u Ukrajinu gde će biti sahranjena u rodnom gradu.