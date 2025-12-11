Slušaj vest

Naoružani napadači ubili su tri pripadnika Revolucionarne garde u iranskoj jugoistočnoj provinciji Sistan i Balučistan, blizu granice sa Pakistanom, javili su državni mediji.

Pripadnici Garde su upali u zasedu dok su patrolirali u blizini grada Lar u planinskom području oko 1.125 kilometara jugoistočno od prestonice Teherana, javila je novinska agencija IRNA.

IRNA nije izvestila da li je neki pripadnik Garde povređen u napadu.

Nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad, javila je IRNA.

Pokrajina Balučistan koja se graniči sa Avganistanom i Pakistanom, jedna od najmanje razvijenih u Iranu i bila je mesto povremenih smrtonosnih sukoba u kojima su učestvovale militantne grupe, naoružani krijumčari droge i iranske snage bezbednosti.

(Kurir.rs/Beta)

