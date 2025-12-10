POKROVSK JOŠ NIJE PAO?! Preokret u Donbasu, ukrajinski vojnici pružili dokaz: "Sada ste videli svojim očima" (FOTO)
Pokrovsk još nije pao, uprkos nedavnoj tvrdnji predsednika Vladimira Putina da su ruske snage zauzele grad, piše BBC.
Ukrajinci su ovog puta pokazali da i dalje drže severni deo Pokrovska, demantujući tvrdnje Kremlja o potpunom zauzimanju grada. Komandant jurišnog puka Skala, Juri, putem radija je zamolio dvojicu vojnika da napuste zaklon i pokažu ukrajinsku zastavu BBC-ju, navela je agencija u utorak. Vojnici su se kretali brzo kako bi izbegli da budu primećeni.
Dron je zabeležio trenutak kada su kratko zavihorili žuto-plavu zastavu, nakon čega su se odmah vratili u skrovište.
Jurij kaže: „Sada si to video svojim očima.“
„Mislim da ceo svet treba da zna da nećemo tek tako dati našu teritoriju“, kaže on. „Ako ovo ne pokažemo, svi će izgubiti veru i prestati da pomažu Ukrajini.“
(Kurir.rs/BBC/Foto:Ilustracija/Prenela: M.V.)