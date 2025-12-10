Slušaj vest

Pokrovsk još nije pao, uprkos nedavnoj tvrdnji predsednika Vladimira Putina da su ruske snage zauzele grad, piše BBC.

Ukrajinci su ovog puta pokazali da i dalje drže severni deo Pokrovska, demantujući tvrdnje Kremlja o potpunom zauzimanju grada. Komandant jurišnog puka Skala, Juri, putem radija je zamolio dvojicu vojnika da napuste zaklon i pokažu ukrajinsku zastavu BBC-ju, navela je agencija u utorak. Vojnici su se kretali brzo kako bi izbegli da budu primećeni.

Dron je zabeležio trenutak kada su kratko zavihorili žuto-plavu zastavu, nakon čega su se odmah vratili u skrovište.

Jurij kaže: „Sada si to video svojim očima.“