EVROPA SE UDRUŽILA, USKORO SASTANAK 12 LIDERA EU: Sve oči uprte u Berlin, na stolu je JEDNA tema!
Dvanaest evropskih lidera, uključujući francuskog predsednika Emanuela Makrona i britanskog premijera Kira Starmera, sastaće se u ponedeljak u Berlinu gde će razgovarati o situaciji u Ukrajini, izjavili su danas evropski izvori britanskoj agenciji Rojters.
Nemački kancelar Fridrih Merc rekao je ranije danas da će koordinisani razgovori o Ukrajini biti održani u narednim danima, bez navođenja drugih detalja.
Ukrajina ostaje posvećena postizanju dogovorenog rešenja, rekao je Merc na zajedničkoj konferenciji za novinare sa hrvatskim kolegom Andrejom Plenkovićem.
Taj sastanak dolazi nakon što je Jelisejska palata ranije danas saopštila da će se sastanak "Koalicije voljnih", saveznika Ukrajine održati sutra posle podne putem video-konferencije.
Tom sastanku će prisustvovati i Starmer, potvrdila je britanska vlada.
(Kurir.rs/Beta/Foto:Ilustracija)