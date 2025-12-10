Slušaj vest

Uprkos pritisku američkog predsednika Donalda Trampa, Vašington tvrdi da ne primorava Ukrajinu da prihvati nepovoljan sporazum, preneo je američki list Volstrit džornal (WSJ).

Izvori bliski Trampovoj administraciji rekli su u utorak američkom listu da cilj Vašingtona ostaje potraga za sporazumom "prihvatljivim za obe strane", koji garantuje suverenitet i dugoročnu bezbednost Ukrajine.

Isti izvori naglašavaju da direktni razgovori između Rustema Umerova, sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost Ukrajine i američkih pregovarača Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera pokazuju da SAD "nemaju nameru da napuste Kijev".

Neimenovani američki zvaničnik rekao je listu da se glavne tačke spora tiču teritorija koje bi Ukrajina na kraju mogla da ustupi Rusiji, potencijalnog pristupanja Kijeva NATO i korišćenja zamrznute ruske imovine u Evropi za finansiranje ukrajinske rekonstrukcije.

Prema pisanju lista, najnoviji nacrt sporazuma više ne sadrži klauzulu kojom se eksplicitno zabranjuje ulazak Ukrajine u NATO.

Još jedna nerešena tačka su garancije za sprečavanje obnavljanja sukoba ili daljih teritorijalnih pretenzija Moskve, dodao je list.

Nekoliko evropskih zvaničnika veruje da bi usklađivanje stavova Rusije, SAD i Ukrajine moglo da potraje "nedeljama ili mesecima", ukoliko ne dođe do većih promena na terenu.

Juče se pojavila informacija da je Tramp dao ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom nekoliko dana da odgovori na mirovni predlog.