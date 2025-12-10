Slušaj vest

Zapanjujući snimak prikazuje trenutak kada avion „pada sa neba“ i udara u automobil na prometnom međudržavnom putu u Floridi, u SAD pri čemu je povređen vozač.

„Višemotorni avion sa fiksnim krilima“ udario je u Tojotu Kamri u južnoj traci autoputa I-95 u Kokoi, Florida, oko 17:45 časova u ponedeljak, saopštila je Floridska autoputska patrola.

Šokantan snimak sa kamere u automobilu prikazuje avion kako se zariva u prometni put u špicu i obrušava pravo u automobil dok pokušava da izvrši hitno sletanje.

Avion je udario u Kamri od pozadi i činilo se da je odskočio odozgo pre nego što se srušio blago ulevo od njega — ispuštajući varnice, prema snimku snimljenom iz automobila odmah iza Kamrija.

57-godišnja vozačica Kamrija je prevezena u lokalnu bolnicu i čudom je zadobila samo lakše povrede, saopštile su vlasti Floridske autoputske patrole.

Zvaničnici su dodali da dvadesetsedmogodišnji muški pilot iz Orlanda i njegov dvadesetsedmogodišnji muški putnik iz Templ Terensa nisu povređeni tokom ovog nesrećnog sudara.

Pilot i putnik, čije ime još nije objavljeno, ostali su na licu mesta, saopštio je FHP.

„Upravo smo videli kako ovaj avion pada“, rekao je svedok Džim Kofi za Spektrum njuz 13.

Avion je bio samo nekoliko sekundi udaljen od sudara sa Kofijevim vozilom, ali je umesto toga preleteo i udario u drugi automobil, prisetio se.

„Primetio sam da je tamo, jer je avion bio baš tamo, pomislio sam: 'Nadam se da će sleteti sa strane'“, rekao je njegov sin, Piter Kofi, koji je takođe bio svedok sudara.

„Mislio sam da će možda ciljati i ne pogoditi automobil, ali bam, točak je samo udario pravo u zadnji deo automobila.“

„Srećom, automobil se nije prevrnuo, već se malo zgnječio i otišao u stranu“, rekao je Džim Kofi.

Dodatne fotografije posledica sudara pokazale su zgužvani prtljažnik automobila i aviona, kome je izgledalo kao da su mu otkinuti nos i točak.