U Atini je počelo postepeno ukidanje trolejbusa koji su u upotrebi od 1950-ih godina, a zameniće ih električni autobusi.

Kada su prvi trolejbusi stigli u Atinu da bi zamenili tramvajski sistem, šine su vađene da bi se napravio prostor za njih, a sada, 72 godine kasnije, ukidaju i njih, piše sajt Prototema.gr.

Mada se donedavno najavljivala kupovina savremenih trolejbusa koji deo puta mogu da pređu pomoću baterija, ministar saobraćaja Grčke Konstantinos Kiranakis je odobrio ukidanje jer trolejbuse smatra zastarelim zbog oslanjanja na skupu elektro-mrežu iznad ulica čije je održavanje zahtevno.

Kritičari ukidanja tvrde da su trolejbusi i dalje jedan od energetski najefikasnijih, najodrživijih i najisplativijih oblika javnog prevoza, a i praktičniji jer nemaju pauze u radu koje imaju električni autobusi radi punjenja baterija.

Pristalice ukidanja trolejbusa navode estetiku - lepši izgled ulica bez žica i smatraju da će biti manje saobraćajnih zastoja usled kvarova mreže žica i samih trolebusa čija pouzdanost i korišćenje opadaju već decenijama.

Ukidanje je u dve faze: demontaža nadzemnih instalacija je već počela u centru Atine, a potpuno povlačenje trolejbusa s ulica biće do 2027. godine.

Za Atinjane trolejbusi imaju simbolički i istorijski značaj uključujući neke njihove stare znamenite modele i njihovu ulogu u nekim političkim zbivanjima - jedan je 1973. bio barikada studentske pobune uoči obaranja pukovničke diktature.