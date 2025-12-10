Slušaj vest

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa mora da prekine sa razmeštanjem Nacionalne garde Kalifornije po Los Anđelesu i da kontrolu nad trupama vrati toj američkoj saveznoj državi, odlučio je danas federalni okružni sudija.

Sudija Čarls Brajer u San Francisku preliminarno je zabranio raspoređovanja trupa koju su tražili zvaničnici Kalifornije. Konačna odluka očekuje se do ponedeljka.

Ta država pod upravom američkih demokrata protivi se nameri republikanca Trampa da gardiste koristi bez odobrenja guvernera kako bi, pozivajući se na vanredne okolnosti, osnaživao sprovođenje svoje antiimigracione politike.

Kalifornija tvrdi da su se uslovi u Los Anđelesu promenili otkako je Tramp prvi put u junu preuzeo komandu nad trupama Nacionalne garde Kalifornije i razmestio ih po drugom najvećem gradu u SAD.

Trampova administracija je prvobitno poslala u Los Anđeles više od 4.000 vojnika garde, ali je taj broj do kraja oktobra opao na nekoliko stotina, a sada ih ima stotinak.

Ali republikanska administracija je produžila ovakvo korišćenje garde do februara, a istovremeno želi da je koristi u Portlandu, u susednom Oregonu, u sklopu nastojanja da šalje vojsku u gradove kojima upravljaju demokrate, uprkos žestokom otporu tamošnjih gradonačelnika i guvernera saveznih država.

Advokati Ministarstva pravde SAD tvrde da su pripadnici garde u oblasti Los Anđelesa i dalje potrebni radi pomoći u zaštiti federalnog osoblja i imovine.