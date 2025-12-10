Histerija u Helsinkiju sve veća

Histerija u Helsinkiju sve veća

Slušaj vest

Finske odbrambene snage nabavile su stotine ometača i detektora dronova SkyWiper Omni Max iz Litvanije, izjavio je danas pukovnik Mano-Mikael Nokelainen, koji je inspektor protivvazdušne odbrane za Finsku.

Nokelainen je Rojtersu u vojnoj bazi u Ninisalu na jugozapadu Finske rekao da će ometači, koji stvaraju zaštitnu kupolu koja se prostire stotinama metara kako bi blokirali kontrolne, video i navigacione signale dronova, biti raspoređeni oko kritične infrastrukture kao što su vojne baze.

"To je veoma važno za zaštitu trupa. Drugim rečima, omogućava sprečavanje dronova da lete iznad trupa", kazao je Nokelainen, čija se zemlja graniči sa Rusijom, i koja se pridružila vojnom savezu NATO 2023. godine.

Pored ometača, finska vojska je nabavila ručne detektore dronova Airfence, koje proizvodi finska kompanija Sensofusion i dodatne nišane za puške Smash, kompanije Smartshooter sa sedištem u Izraelu, koji omogućavaju ciljanje i obaranje dronova.

Nokelainen je rekao da je nova oprema namenjena za suzbijanje malih izviđačkih dronova.

Finska vojska poseduje skoro 1.000 izviđačkih FPV dronova, a vojska planira da sledeće godine naruči više dronova različitih veličina i tipova, kao i opremu za suzbijanje dronova.