U Nevskom okrugu Sankt Peterburga izbio je požar na pijaci Pravoberežni. Snimci požara iz vazduha pokazuju da je vatra zahvatila čitav kompleks i da gori celom dužinom.

Ogroman stub crnog dima diže se iznad pijace, a na ulazu vatrogasci pokušavaju da ugase vatru.

Prema podacima Ministarstva za vanredne situacije, do 19.00 po lokalnom vremenu požar je zahvatio oko 300 kvadratnih metara i označen je višim stepenom opasnosti - broj dva. Na mestu nesreće je šest vatrogasnih vozila i oko 30 vatrogasaca.

Prema rečima zaposlenih na pijaci, na drugom spratu kompleksa "nešto je počelo da varniči, sve se brzo ispunilo dimom i svi su odmah istrčali napolje". Svedoci navode da su se čuli i zvuci eksplozija.

Okolnosti požara trenutno istražuje opštinska tužilaštvo.

Ruski mediji navode da su dve osobe povređene.

(Kurir.rs/Fontanka/P.V.)

