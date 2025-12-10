Slušaj vest

U krugu bolnice u Gazi otkrivena je masovna grobnica i prema prvim procenama u njoj se nalazi oko 300 tela.

Civilna zaštita radi na izvlačenju tela sa ove lokacije.

Timovi koji rade sa Civilnom zaštitom Gaze pronašli su masovnu grobnicu u krugu bolnice al-Shifa u Gazi, a koju je Izrael više puta napadao od oktobra 2023. godine.

Prema izveštaju, u grobnici se nalazi oko 300 tela iz celog Pojasa Gaze.

Kako se navodi, tela su, nakon što su iskopana stavljena u bele vreće.

Veliki broj žrtava je još uvek neidentifikovan. Takođe, oni će biti sahranjeni na posebnom mestu na kojem će biti ukopane žrtve napada na ovu bolnicu.

Pripadnici palestinske civilne zaštite eshumirali su u ponedeljak više od 150 tela.

Od prekida vatre koji se desio 10. oktobra, Izrael je ubio na stotine Palestinaca.