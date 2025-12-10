Pomorski dronovi ukrajinske Službe bezbednosti (SBU) pod nazivom "Sea Baby" pogodili u Crnom moru naftni tanker "Dašan", koji pripada "floti iz senke" Rusije.

Brod pod zastavom Komorskih Ostrva kretao se u isključivoj ekonomskoj zoni Ukrajine ka lučkom terminalu Novorosijsk.

Ovo je za Ukrinform potvrdio izvor u organima za sprovođenje zakona.

"Tanker je plovio najvećom brzinom sa isključenim transponderom i zadobio je kritična oštećenja", navodi izvor.

Prema njegovim rečima, radilo se o zajedničkoj operaciji 13. Glavne uprave vojne kontraobaveštajne službe SBU i ukrajinske mornarice. Prvi podaci govore da je onesposobljen.

Poznato je da je približna vrednost takvog tankera oko 30 miliona dolara, a da je u jednom putovanju prevozio naftne derivate u vrednosti od skoro 60 miliona dolara.

Zbog transporta ruske sirovine i plovidbe visokog rizika (sa isključenim sistemom identifikacije), tanker Dašan ranije su sankcionisale EU, Velika Britanija, Kanada, Australija i Švajcarska.

"U poslednje dve nedelje, ovo je već treći onesposobljeni tanker iz senkovog flota koji je pomagao Kremlju da zaobiđe međunarodne sankcije", naveo je izvor.

(Kurir.rs/Ukrinform/P.V.)

