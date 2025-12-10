Slušaj vest

Francuski predsednik Emanuel Makron razgovarao je telefonom sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i drugim evropskim liderima ''kako bi pokušali da postignu napredak'' u vezi sa Ukrajinom.

Kako se navodi u saopštenju Jelisejske palate, u razgovoru koji je trajao oko 40 minuta, učestvovali su i britanski premijer Kir Starmer i nemački kancelar Fridrih Merc, prenosi Rojters.

Jelisejska palata je saopštila da su lideri takozvane grupe "Koalicije voljnih", zemalja koje podržavaju Ukrajinu, najavili da će sutra održati novi sastanak putem video poziva, kome će prisustvovati i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Odvojeno, Makron i Starmer će se pridružiti Mercu na daljim razgovorima sledećeg ponedeljka u Berlinu, rekla su dvojica diplomata Evropske unije za Rojters, koji su govorili pod uslovom anonimnosti.

U saopštenju britanske vlade navodi se da su trojica evropskih lidera pozdravili napore da se postigne pravedan i trajan mir u Ukrajini.

"Lideri su razmatrali najnovije vesti o tekućim mirovnim pregovorima koje vode Sjedinjene Američke Države. Intenzivan rad na mirovnom planu nastavlja se i nastaviće se u narednim danima", navodi se u saopštenju.

Pored toga, lideri su se složili da je reč o ''kritičnom trenutku za Ukrajinu, njen narod i za zajedničku bezbednost širom evroatlantskog regiona''.

