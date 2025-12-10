POVEZUJU GA SA EKSPLOZIJOM U BEJRUTU

Sud u Bugarskoj je danas odbio zahtev Libana za izručenje vlasnika broda koji se povezuje sa uzrokom ogromne eksplozije u luci u Bejrutu 2020. godine - tovarom amonijum nitrata. Igor Grečuškin (48), koji ima rusko i kiparsko državljanstvo, uhapšen je u Sofiji u septembru po crvenoj poternici Interpola.

Liban je zatražio od Bugarske da izruči Grečuškina u vezi sa eksplozijom od 4. avgusta 2020. godine, u kojoj je poginulo najmanje 218 ljudi, a povređeno više od 6.000.

Eksplozija je uništila veliko područje u Bejrutu, uz nastalu štetu od milijardu dolara.

"Sud je odbio zahtev Libana za izručenje Igora Grečuškina, presudivši da libanske vlasti nisu pružile adekvatne garancije da će on biti zaštićen od smrtne kazne, ili da takva kazna neće biti izvršena", rekla je njegova advokatica Ekaterina Dimitrova za Asošijejted pres.

Nadzorni tužilac u slučaju Angel Kanev rekao je da je ključno pitanje da li su pružene dovoljne garancije da neće biti izrečena smrtna kazna i da li te garancije dolaze od "nadležnog organa".

"Kad takve garancije pruži libanski ministar pravde, uz dodatne potvrde Vrhovnog suda i glavnog tužioca, verujem da su uslovi za ekstradiciju onda ispunjeni", rekao je on.

Rekao je da je Gradski sud Sofije presudio da Grečuškin mora da ostane u pritvoru i da će se tužilaštvo žaliti apelaciji na odbijanje njegove ekstradicije.