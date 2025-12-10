Slušaj vest

Video je postao viralan na društvenim mrežama i prikazuje dramatičan trenutak kada je mali avion sleteo na automobil koji se kretao auto-putem I-95 u okrugu Brevard na Floridi.

Prema navodima vlasti, vozač automobila i dve osobe u avionu prošli su samo sa lakšim povredama. Nesreću su zabeležili otac i sin koji su vozili direktno iza vozila u koje je avion udario, a kamera na automobilu je zabeležila sudar.

Policija je saopštila da je višemotorni avion Bičkraft 55 izvršio prinudno sletanje na južni kolovoz autoputa I-95 oko 17:45 časova po lokalnom vremenu u ponedeljak. Tokom sletanja, avion je udario u automobil u kojem se nalazila jedna osoba, javlja Foks Orlando .

U avionu su bile dve osobe: 27-godišnji pilot iz Orlanda i 27-godišnji putnik iz Templ Terasa. U automobilu, Tojoti Kamri, bila je 57-godišnja žena.

Uzrok prinudnog sletanja nije utvrđen.

Džejms Kofi i njegov sin Piter, koji su snimili pad, rekli su da su se vraćali kući nakon osam sati vožnje kada je avion iznenada počeo da pada i udario u automobil ispred njih. „Bio sam zaista prestravljen u tom trenutku. Što više razmišljamo o tome, to je neverovatnije koliko je bilo blizu“, rekao je Džejms.

Njegov sin Petar je rekao da je tek sledećeg dana shvatio koliko su bili blizu tragedije. „Mogli smo da poginemo, moglo je biti mnogo gore. Tek kasnije sam shvatio koliko sam zahvalan što se to nije dogodilo“, rekao je.

Avion je sa puta uklonila služba za vuču „Džek“, čiji je vlasnik rekao da njihova posada nikada ranije nije uklanjala avion sa međudržavnog puta I-95. Dodao je da je situacija mogla biti mnogo gora da je avion prosuo gorivo.

Iako istražitelji još nisu potvrdili uzrok prinudnog sletanja, služba za vuču kaže da je moguće da je avionu ponestalo goriva. Istraga je u toku.