Iako je pre dve nedelje objavljen detaljan članak Njujork tajmsa o predsedniku Donaldu Trampu koji pokazuje „znake umora“ i suočava se sa „realnošću starenja na funkciji“, priča i dalje izgleda duboko zaokuplja američkog predsednika.

Njegov najnoviji ispad, u kojem je izveštavanje uglednih novina nazvao „izdajničkim“, pokazuje koliko je na njega uticala analiza njegovog zdravlja i rasporeda, piše CNN .

Trampov izliv besa

Tramp je ponovo napao Tajms u objavi od 488 reči na društvenoj mreži Truth Sosial u utorak uveče.

„Nakon sveg posla koji sam obavio sa medicinskim pregledima, kognitivnim pregledima i svim ostalim, zapravo verujem da je pobunjeničko, možda čak i izdajnički, od strane Njujork tajmsa i drugih da stalno objavljuju LAŽNE vesti kako bi oklevetali i omalovažili 'PREDSEDNIKA SJEDINjENIH DRŽAVA'“.

„Oni su pravi neprijatelji naroda i trebalo bi nešto da preduzmemo povodom toga“, napisao je.

Iako Tramp stalno napada medije, njegova upotreba reči „izdaja“ i zloslutna pretnja – „trebalo bi nešto da preduzmemo povodom toga“ – posebno su privukle pažnju novinara.

Članak koji je izazvao reakciju

Izgleda da Tramp nije reagovao na novu priču u pripremi, već na to da ga je članak Kejti Rodžers i Dilana Fridmana od 25. novembra zaista dirnuo. U svojoj analizi, novinari su ispitali Trampov raspored i otkrili da on „ima manje javnih događaja u svom rasporedu i da putuje u zemlji mnogo manje nego što je to činio u ovom trenutku tokom svoje prve godine na vlasti, 2017. godine, iako putuje više u inostranstvo“.

„A kada je povremeno u javnosti, njegova baterija pokazuje znake habanja.“ Tramp (79) je u početku odgovorio na članak vređajući jednog od autora i hvaleći se svojim napornim radom, dok je Bela kuća opisala njegovo zdravlje kao „odlično“ i „izuzetno“, dodali su.

Odgovor Njujork tajmsa

U sredu ujutru, Tajms je uzvratio na predsednikov najnoviji napad, rekavši da novinari samo rade svoj posao. „Amerikanci zaslužuju detaljno izveštavanje i redovne informacije o zdravlju lidera koje biraju“, navodi se u saopštenju lista. „Gospodin Tramp je pozdravio naše izveštavanje o starosti i fizičkoj spremnosti njegovih prethodnika; istu novinarsku pažnju posvećujemo njegovoj vitalnosti“, nastavio je Tajms.

„Naše izveštavanje se zasniva na brojnim izvorima, na osnovu intervjua sa ljudima bliskim predsedniku i sa medicinskim stručnjacima. Nećemo se zastrašiti lažnim i zapaljivim jezikom koji iskrivljuje ulogu slobodne štampe.“

Ponašanje sa autokratskim osobinama

Trampova očigledna frustracija zbog dovođenja u pitanje njegovog zdravlja, zajedno sa njegovim pokušajima da ubedi javnost da poseduje gotovo natčovečansku snagu, odražava ponašanje autokrata kroz istoriju. „Autokratski lideri se oslanjaju na stvaranje iluzije da će biti tu zauvek, time stvarajući strah i poslušnost“, objasnila je En Aplbaum, autorka knjige „Autocracy, Inc.“

Dodala je: „Znamo da su i Putin i Si imali zdravstvenih problema i nemamo detalje.“ Iako su Trampovi lekari objavili nekoliko dopisnika o njegovom zdravlju, neki spoljni medicinski stručnjaci izrazili su sumnju u verodostojnost nekih tvrdnji.

Istorija optužbi i tužbi

Što se tiče Trampove sugestije da je izveštavanje „možda čak i izdajničko“, izdavač Tajmsa, AG Sulcberger, osvrnuo se na takve optužbe još 2019. godine.

U uvodniku za rivalski list „Volstrit žurnal“, Salcberger je napisao: „Osnivači su ovo smatrali najozbiljnijim zločinom. Olako iznositi takvu optužbu je neodgovorno i pogrešno.“ Tramp trenutno tuži i „Tajms“ i „Džurnal“ za klevetu u nepovezanim slučajevima, a obe redakcije su najavile da će se snažno boriti protiv njegovih tvrdnji.