Ukrajina je u sredu dala Trampovoj administraciji svoj odgovor na najnoviji nacrt američkog mirovnog plana, rekli su mi ukrajinski i američki zvaničnici.
Ukrajinski zvaničnici potvrdili
UKRAJINA ODGOVORILA TRAMPU: Kijev predstavio svoj odgovor na mirovni plan Amerike
Slušaj vest
Ukrajina je predstavila svoj odgovor na najnoviji nacrt američkog mirovnog plana administraciji predsednika SAD Donalda Trampa.
"Ukrajina je u sredu dala Trampovoj administraciji svoj odgovor na najnoviji nacrt američkog mirovnog plana, rekli su mi ukrajinski i američki zvaničnici", naveo je dopisnik "Aksiosa" Barak Ravid na Iksu, pozivajući se na ukrajinske i američke zvaničnike.
Sam Donald Tramp je ove nedelje objavio da je američka delegacija predala Kijevu ažuriranu verziju mirovnog plana i da je pratnja ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog "sa entuzijazmom pozdravila inicijativu", iako on još nije pregledao dokument.
Kurir.rs/Aksios/Rbc.ru
Reaguj
Komentariši