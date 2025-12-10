Posetila ga na privatnom ostrvu na Karibima

Posetila ga na privatnom ostrvu na Karibima

Slušaj vest

Švedska princeza Sofija našla se neočekivano u središtu skandala oko Džefrija Epstajna pošto je njena porodica otkrila da se bivša manekenka za donji veš više puta sastajala sa pedofilom milijarderom pre nego što se udala za švedskog princa!

Pre nego što je 2015. razmenila zavete sa princom Karlom Filipom i postala princeza Švedske, Sofija Helkvist bila je zvezda rijaliti televizije, glamur model i redovno prisutna na njujorškoj sceni zabava, prenosi Dejli mejl.

Kraljevska porodica je sada otkrila da se princeza sastala sa osramoćenim finansijerom više puta tokom 2005. godine.

U jednom trenutku, Epstajn je poslao poziv u kojem je nudio princezi da ga poseti na njegovom privatnom ostrvu na Karibima, prema mejlovima koje je objavio neprofitni portal "ddosecrets.com", a preneli švedski mediji Dagens Nyheter.

Epstajn je takođe ponudio princezi i njenoj prijateljici mesta u školi glume, navodi list. Par je u više navrata upoznavala švedska biznismenka, mentorka princeze Sofije, koja je kasnije prisustvovala njenom venčanju, navodi se u izveštaju.

Princeza, koja danas ima 41 godinu, radila je kao toples model i instruktor joge i pomagala u osnivanju humanitarne organizacije pre nego što se udala za Karla Filipa (46), koji je treći u redu za presto.

"Ovo je Sofija, ambiciozna glumica koja je upravo stigla u Njujork. Ona je devojka o kojoj sam ti ranije govorila, za koju sam mislila da bi voleo da je upoznaš. Možda možemo da posetimo pre nego što odeš na odmor?", navodno je napisala biznismenka u mejlu Epstajnu 18. decembra 2005.

U mejlu je takođe priložila fotografiju tada 21-godišnje manekenke.

"Na Karibima sam. Da li želi da dođe na par dana? Poslaću kartu", odgovorio je milijarder Epstajn, koji će tri godine kasnije biti osuđen na Floridi zbog podvođenja maloletnica i trgovine ljudima.

Prema navodima kraljevske porodice, princeza nije prihvatila poziv u Epstajnov ozloglašeni dom na Američkim Devičanskim Ostrvima pod nazivom Litl Sent Džejms, gde je više mladih žena, uključujući i pokojnu Virdžiniju Đufre, tvrdilo da su bile žrtve trgovine ljudima i seksualnog zlostavljanja.

Foto: TT News Agency / Alamy / Alamy / Profimedia

Pre nego što se udala za sina kralja Karla XVI Gustava i kraljice Silvije, princeza Sofija je bila poznato lice noćnog života Stokholma.

Učestvovala je u rijaliti programu "Paradise Hotel" 2005. godine, započevši svoju karijeru, pre nego što se preselila u Njujork.

Prisustvovala je ekskluzivnim zabavama i pisala blog o svom blistavom životu punom poznatih ličnosti i holivudskih zvezda na sajtovima kao što su "Glife" i "Nattstad".

Udala se za princa na raskošnoj ceremoniji u kapeli Kraljevske palate u Stokholmu. Nekoliko meseci nakon prvih imejlova koje je poslala Epstajnu 2005. godine, švedska finansijerka je primila još jedan imejl od svoje asistentkinje, u aprilu 2006.

"Džefri se pita šta se zaista dogodilo sa Kamilom. Jesi li joj rekao da ima kartu za Njujork kad god poželi?", pisalo je u mejlu.

"Mislim da misli na Sofiju, malu prelepu tamnokosu devojčicu koja je imala svoju prijateljicu Kamilu sa sobom", odgovorila je biznismenka, prema izveštaju u Dagens Niheteru zasnovanom na procurelim imejlovima.

Ona dalje piše da je Epstajn ponudio i Sofiji i njenoj prijateljici mesta u glumačkoj školi, ali da su obe žene imale problema sa vizama. Navodno su pozvale Epstajna zbog toga.

Foto: PPE / Sipa Press / Profimedia

Prema nemačkom listu Bild, princeza Sofija je upoznala Epstajna tokom jedne od večera koje je njena mentorka organizovala u milijarderovoj vili na Aper Ist Sajdu, delu Menhetna. Međutim, kraljevska porodica je navela da se to dogodilo pre njegove osude 2008.

Ovo otkriće stiže u posebno osetljivom trenutku za princezu Sofiju, koja je u februaru rodila ćerku, princezu Ines. Majka četvoro dece očigledno ostaje van pogleda javnosti kako bi se fokusirala na bebu.

Prema rečima kraljevske porodice, princeza Sofija nije imala kontakt sa Epstajnom nakon njihovih susreta 2005.

Epstajn je sebi oduzeo život u njujorškom Metropolitanskom popravnom centru (MCC) 2019. godine dok je čekao suđenje zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.