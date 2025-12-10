Slušaj vest

Američka vlada je objavila pokretanje novog, ekskluzivnog imigracijonog programa poznatog kao "Trampova zlatna karta", a koji nudi direktan put do državljanstva za sve kvalificikovane i proverene osobe.

"Trampova zlata kartica vlade Sjedinjenih Američkih Država je danas stigla! Direktan put do državljanstva za sve kvalifikovane i proverene osobe. Tako uzbudljivo! Naše sjajne američke kompanije konačno mogu da zadrže svoje neprocenjive talente. Stranica se otvara za 30 minuta! trumpcard.gov", objavio je Donald Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth social.

"Uz naknadu za obradu zahteva i, nakon provere Ministarstva za domovinsku bezbednost (DHS), uplatu od milion dolara, dobijate pravo na boravak u SAD u rekordno kratkom roku putem Trump Gold Card programa", piše na zvaničnom internet sajtu.

Ima i platinasta verzija

Uz "Trump Gold Card", američka administracija najavila je i još ekskluzivniji program: "Trump Platinum Card", namenjen najbogatijim strancima koji žele da borave u SAD bez poreskih obveza na prihod u inostranstvu.

Program dolazi s daleko višim finansijskim pragom i nudi status koji prema američkim vlastima predstavlja "najviši nivo pristupa".

"Prijavite se sada i osigurajte svoje mesto na listi čekanja za Trump Platinum Card. Uz naknadu za obradu zahteva i, nakon provere Ministarstva za domovinsku sigurnost (DHS), doprinos od 5 miliona dolara, imaćete mogućnost da boravite do 270 dana u Sjedinjenim Državama bez obveze plaćanja američkog poreza na dohodak ostvaren izvan SAD", piše na zvaničnom sajtu američke vlade.

Američki predsednik Trump još je u februaru ove godine najavio uvođenje takozvanih "zlatnih kartica", programa namenjenog bogatim strancima koji žele da ulažu u SAD i otvaraju nova radna mesta.

Prema njegovim rečima, program je zamišljen kao "nešto poput zelene karte, ali na višem nivou sofisticiranosti", a nositeljima bi dugoročno osigurao i put prema dobijanju državljanstva.

Tramp je izjavio i da bi čak i neki ruski oligarsi, od kojih su mnogi pod američkim sankcijama zbog ruske invazije na Ukrajinu, mogli ispunjavati uslove za program. "Poznajem neke ruske oligarhe koji su jako dobri ljudi", rekao je on.

Na pitanje novinara mogu li se oni prijaviti, odgovorio je: "Moguće je".