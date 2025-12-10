Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je danas sa evropskim liderima telefonom razgovarao o Ukrajini "prilično oštrim rečima".

Takođe je rekao da učešće Vašingtona na razgovorima u Evropi tokom vikenda nije sigurno.

"Razgovarali smo sa liderima Francuske, Nemačke i Velike Britanije, svi su veoma dobri lideri, veoma dobri moji prijatelji. I razgovarali smo o Ukrajini prilično oštrim rečima. I videćemo šta će se desiti. Mislim, čekamo da čujemo odgovore pre nego što krenemo dalje", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, prenosi CNN.

Tramp je nagovestio da su evropski lideri zatražili od Sjedinjenih Američkih Država da prisustvuju sastanku o Ukrajini, tokom vikenda u Evropi, ali da pre nego što odu na sastanak postoje stvari koje SAD želi da zna.

"Želeli bi da idemo na sastanak tokom vikenda u Evropi. I donećemo odluku, u zavisnosti od toga šta će nam odgovoriti", kazao je Tramp.

On je rekao da će sastanku prisustvovati i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Američki predsednik je izjavio da rat u Ukrajini mora da se završi. Naveo je zapanjujuću statistiku da 82% Ukrajinaca podržava mirovni sporazum sa Rusijom.

"Oni žele dogovor. Razumem to. Gube hiljade i hiljade ljudi svake nedelje. Žele da se ovo završi", primetio je američki lider.

Prema njegovim rečima, rat u Ukrajini se može rešiti. Istovremeno, Tramp je naglasio da je za to potreban obostrani dogovor.

"Vreme je da se okonča ovaj rat, i mislim da se može rešiti. Ali za tango je potrebno dvoje", naglasio je političar.

O izborima u Ukrajini

Tramp je izrazio zabrinutost što Ukrajina dugo nije imala izbore i skrenuo pažnju na "masovni problem korupcije".

"Zelenski mora biti realan. I iznenađen sam što je prošlo toliko vremena otkako su u Ukrajini održani izbori... Ovo ne baca laži ni na koga. Ljudi pitaju: Kada će biti izbora? Hoće li ih uopšte biti? Ili će se samo nastaviti ovako?", rekao je.