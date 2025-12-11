Slušaj vest

Dronovi koji su se pojavili u blizini Dablina ubrzo nakon dolaska ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog prošle nedelje nisu predstavljali pretnju po njegov avion, rekao je irski premijer Majkl Martin, prenosi Rojters.

Tokom govora u irskom parlamentu, Martin je rekao da dronovi "nisu bili pretnja avionu predsednika Zelenskog – to mora biti jasno – jer je bezbedno sleteo dosta vremena pre ovog incidenta".

Dodao je da "okolnosti ukazuju na to da je ovo deo hibridne kampanje inspirisane Rusijom protiv interesa Evropske unije i Ukrajine".

Martin je takođe rekao da Irska planira da investira u tehnologije protiv dronova, jer se suočava sa "bezbednosnom pretnjom".

Podsetimo, 4. decembra je objavljeno da su četiri neidentifikovana drona letela ka putanji leta aviona koji je prevozio Zelenskog dok je sletao na aerodrom u Dablinu.

Isti dronovi su takođe špijunirali irski ratni brod LÉ William Butler Yeats, koji je tajno raspoređen kod Dablina.

U Irskoj su organi reda pokrenuli zvaničnu istragu o incidentu sa neidentifikovanim dronovima u noći dolaska Zelenskog u zemlju.