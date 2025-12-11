Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je Amerika izvršila raciju i zaplenila tanker sa naftom kod obale Venecuele, što je pojačalo tenzije sa Karakasom i dovelo do rasta cena nafte.

„Upravo smo zaplenili tanker kod obale Venecuele, veliki tanker, veoma veliki, najveći ikada, zapravo, i dešavaju se i druge stvari“, rekao je Tramp.

Na pitanje šta će se desiti sa naftom, Tramp je rekao: „Zadržaćemo je, pretpostavljam.“

Ubrzo nakon njegovih početnih komentara, objavljen je prvi snimak američkih snaga koje su napadale tanker.

Trampov državni tužilac: Tanker je prevozio naftu iz Venecuele i Irana

Američka državna tužiteljka Pam Bondi objavila je da su FBI, Služba za bezbednosne istrage i Obalska straža SAD, uz podršku Ministarstva odbrane, zaplenili tanker koji je prevozio sankcionisanu naftu iz Venecuele i Irana.

Bondi je rekao da je tanker godinama bio pod sankcijama SAD zbog svoje uloge u ilegalnoj mreži za transport nafte koja podržava strane terorističke organizacije. Zaplena je izvršena u vodama kod Venecuele.

„Ova zaplena je sprovedena bezbedno i bez incidenata, a naša istraga sa Ministarstvom za unutrašnju bezbednost o sprečavanju transporta sankcionisane nafte se nastavlja“, rekao je Bondi.

Prvi takav incident otkako je Tramp pokrenuo napade na Karibima

Zaplena bi mogla da signalizira intenziviranje napora u borbi protiv izvoza venecuelanske nafte, glavnog izvora prihoda zemlje.

To je prva poznata akcija protiv tankera za naftu otkako je Tramp naredio masovno gomilanje američke vojske u regionu i pokrenuo racije na brodove za koje se sumnja da prevoze drogu. Te operacije su izazvale zabrinutost među demokratskim poslanicima i pravnim stručnjacima.

Tri američka zvaničnika, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, rekli su da je operaciju predvodila Obalska straža SAD. Nisu naveli ime tankera, zastavu zemlje koju je vijorio niti gde se tačno dogodila zaplena.

Britanska grupa identifikuje tanker Skiper

Britanska grupa za upravljanje pomorskim rizicima Vangard saopštila je da se veruje da je tanker Skiper zaplenjen kod Venecuele.

Sjedinjene Države su uvele sankcije tankeru zbog, kako je Vašington rekao, njegovog učešća u iranskoj trgovini naftom kada se zvao Adisa.

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro govorio je u sredu na obeležavanju vojne bitke, ali nije komentarisao izveštaje o zapleni tankera.

Maduro je tvrdio da je cilj američkog vojnog gomilanja da ga svrgne sa vlasti i preuzme kontrolu nad ogromnim rezervama nafte zemlje OPEK-a.

Cene nafte rastu posle vesti o zapleni

Fjučersi nafte su porasli nakon vesti o zapleni. Cene sirove nafte marke Brent porasle su za 27 centi, ili 0,4 procenta, i dostigle su 62,21 dolara po barelu, dok su fjučersi sirove nafte marke West Texas Intermediate porasli za 21 cent, ili 0,4 procenta, i dostigli 58,46 dolara po barelu.

Od početka septembra, Trampova administracija je izvršila više od 20 racija na Karibima i Pacifiku na brodove osumnjičene da prevoze drogu, ubivši više od 80 ljudi.