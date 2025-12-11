Slušaj vest

U Sofiji i desetinama drugih gradova širom Bugarske održani su protesti na kojima je učestvovalo hiljade ljudi, koji su zahtevali ostavku manjinske vlade, prenosi Rojters.

Demonstranti su koristili lasere da projektuju reči "Ostavka", "Mafija napolje" i "Za fer izbore" na zgradu parlamenta u centru Sofije.

Bugarski parlament će sutra glasati o nepoverenju vladi premijera Rosena Željaznikova, što je šesto takvo glasanje otkako je preuzeo vlast 15. januara ove godine.

Prošle nedelje, Vlada Bugarske je nakon masovnih protesta povukla svoj budžetski plan za 2026. godinu, prvi koji je sastavljen u evrima, zbog ulaska Bugarske u evrozonu od 1. januara 2026. godine.

Opozicione stranke i druge organizacije saopštile su da protestuju protiv planova za povećanje doprinosa za socijalno osiguranje i poreza na dividende, koji su uvedeni kako bi se finansirala veća državna potrošnja.

Uprkos povlačenju budžetskog plana, protesti su se nastavili nesmanjenom brzinom u zemlji koja je održala sedam nacionalnih izbora u poslednje četiri godine - poslednji u oktobru 2024. godine.