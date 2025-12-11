Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je sa ukrajinskim parlamentom razgovarao o pravnim i drugim pitanjima vezanim za mogućnost održavanja izbora i pozvao druge zemlje, uključujući Sjedinjene Američke Države, da ne vrše pritisak po tom pitanju.

Zelenski je u utorak izjavio da je spreman da održi izbore u roku od tri meseca ako Sjedinjene Države i drugi saveznici Kijeva budu u mogućnosti da obezbede bezbednost glasanja.

Ovo je reakcija na komentare američkog predsednika Donalda Trampa, koji je sugerisao da ukrajinska vlada koristi rat kao izgovor da izbegne izbore.

Rasprava u parlamentu o pravnim aspektima

Zelenski je u večernjem video obraćanju rekao da je imao „važan razgovor“ sa poslanicima u parlamentu, dodajući da neće dozvoliti „bilo kakve negativne spekulacije o Ukrajini“.

1/11 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

„Ako partneri, uključujući i našeg ključnog partnera u Vašingtonu, u toj meri i tako konkretno pominju izbore u Ukrajini, izbore u ratnom stanju, onda moramo dati odgovore na svako pitanje i svaku nedoumicu iz ukrajinskog zakona“, rekao je on.

Nije lako, ali pritisak po ovom pitanju definitivno nije ono što nam je potrebno. Očekujem da će parlamentarni predstavnici izneti svoje stavove. Bezbednosni izazovi zavise od partnera, pre svega od Amerike. Ukrajina mora da odgovori na političke i pravne izazove. Ukrajina će odgovoriti“, rekao je Zelenski.

Izbori zabranjeni zakonom tokom rata

Izbori tokom ratnog vremena su zabranjeni zakonom, ali Zelenski, čiji je mandat istekao prošle godine, suočava se sa ponovnim pritiskom Trampa da održi izbore. Ruski predsednik Vladimir Putin dugo je nazivao Zelenskog „nelegitimnim“ pregovaračkim partnerom jer se nije kandidovao za reizbor.

Ukrajinski predsednik i drugi zvaničnici odbacili su ideju o održavanju izbora dok su ruski vazdušni napadi česti širom zemlje, skoro milion vojnika je raspoređeno na bojnom polju, a milioni Ukrajinaca su raseljeni.