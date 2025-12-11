Slušaj vest

„Kina aktivno učestvuje u pitanjima ljudskih prava u Ujedinjenim nacijama (UN) i ima široku razmenu i saradnju u oblasti ljudskih prava sa drugim zemljama“, rekao je portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova u sredu, dodajući da je Kina spremna da uloži više snage u razvoj ljudskih prava u svetu.

10. decembra obeležava se Dan ljudskih prava. Portparol Guo Đijakun dao je ove napomene na redovnoj konferenciji za novinare, odgovarajući na pitanje o napretku Kine u promociji i zaštiti ljudskih prava i naporima Kine da unapredi međunarodnu saradnju u oblasti ljudskih prava.

Guo je rekao da se ove godine obeležava 80. godišnjica osnivanja UN-a. UN su pre 77 godina usvojile Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima i pre 75 godina ustanovile Dan ljudskih prava, koji otelotvoruje ambiciozni san čovečanstva – potpuno uživanje ljudskih prava od strane svih ljudi. Vizija promocije i zaštite ljudskih prava pušta dublje korene.

„Kina uvek pridaje veliki značaj poštovanju i zaštiti ljudskih prava i sledi put razvoja ljudskih prava koji ispunjava trendove vremena i odgovara njenim nacionalnim uslovima“, rekao je Guo.

„Tokom 14. petogodišnjeg plana, Kina je postigla izuzetna dostignuća u nacionalnom razvoju, unapredila celokupni proces narodne demokratije, efikasno i u potpunosti sprovela vladavinu prava, uživala u prosperitetnim kulturnim programima i industrijama, bolje osigurala blagostanje ljudi, konsolidovala dobitke u iskorenjivanju siromaštva, stalno poboljšavala ekološku sredinu i podigla zaštitu raznih ljudskih prava na novi nivo“, dodao je.

Portparol je rekao da kao konstruktivan igrač, Kina aktivno učestvuje u pitanjima ljudskih prava u UN-u i ima široku razmenu i saradnju u oblasti ljudskih prava sa drugim zemljama.

Guo je dodao da je Kina domaćin Druge radionice o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u Pekingu. Radionici su prisustvovali predstavnici iz preko 40 zemalja Azije, Afrike, Latinske Amerike i Okeanije, kao i zvaničnici i stručnjaci iz UN-a. Vodili su detaljne diskusije i postigli široki konsenzus o promociji i zaštiti ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava.