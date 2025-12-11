UPAD PRIPADNIKA OBALSKE STRAŽE SA HELIKOPTERA POSLATOG SA NAJVEĆEG RATNOG BRODA NA SVETU "USS DŽERALD R. FORD"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su SAD zaplenile naftni tanker kod obale Venecuele, u trenutku sve većih tenzija između Vašingtona i vlasti u Karakasu na čelu sa predsednikom Nikolasom Madurom.

AP navodi da je korišćenje američkih oružanih snaga za preuzimanje kontrole nad običnim trgovačkim brodom izuzetno neobičan potez i označava najnoviji pokušaj Trampove administracije da poveća pritisak na Madura, kojeg Bela kuća optužuje za narkoterorizam.

Trenutno američko vojno prisustvo u regionu je najveće za poslednjih nekoliko decenija, dok Vašington izvodi serije vazdušnih udara sa smrtonosnim posledicama na brodove koji navodno švercuju drogu u Karipskom moru i istočnom delu Tihog okeana.

Agencija navodi da se ova kampanja suočava sa sve većom istragom koju sprovodi Kongres.

- Upravo smo zaplenili tanker kod obale Venecuele, veliki tanker, veoma veliki, najveći ikada zaplenjen, zapravo - rekao je Tramp novinarima u Beloj kući.

On je kasnije dodao da je tanker "zaplenjen iz veoma dobrog razloga", ali nije izneo detalje.

Nakon toga je upitan šta će se desiti sa naftom na tankeru.

- Pa, zadržaćemo je, pretpostavljam - odgovorio je Tramp.

Američki zvaničnik koji je insistirao na anonimnosti kazao je za AP da je operaciju zaplene predvodila Obalska straža SAD uz podršku Ratne mornarice.

On je dodao da je akcija sprovedena na osnovu ovlašćenja američkih organa za sprovođenje zakona.

Upad na naftni tanker

- Pripadnici Obalske straže su do tankera za naftu prebačeni helikopterom sa nosača aviona "USS Džerald R. Ford" - rekao je zvaničnik.

Video snimak koji je na društvenim mrežama objavila državna tužiteljka Pem Bondi prikazuje ljude kako se brzo spuštaju konopcima iz jednog od helikoptera koji lebdi samo nekoliko metara od palube.

Pripadnici Obalske straže se kasnije na snimku mogu videti kako se kreću po palubi broda pri čemu im se jasno vidi oružje u rukama.

Bondi je napisala da je "naftni tanker već nekoliko godina bio pod sankcijama SAD zbog učešća u ilegalnoj mreži uspostavljenoj za prevoz nafte, a koja podržava strane terorističke organizacije".

Vlada Venecuele je u saopštenju navela da zaplena "predstavlja očiglednu krađu i čin međunarodne piraterije".

- U ovim okolnostima, konačno su otkriveni pravi razlozi za produženu agresiju protiv Venecuele... Oduvek se radilo o našim prirodnim resursima, našoj nafti, našoj energiji, resursima koji pripadaju isključivo venecuelanskom narodu - navodi se u saopštenju.

Polovina nafte sa tankera pripada kubanskom uvozniku

Američki zvaničnik je naveo da je zaplenjeni tanker identifokovan po imenu "Skiper".

Brod je napustio Venecuelu oko 2. decembra sa oko dva miliona barela teške sirove nafte, od čega otprilike polovina pripada kubanskom državnom uvozniku nafte.

To je navedeno u dokumentima venecuelanske državne kompanije "Petroleos de Venesuela S.A.", poznatije kao PDVSA, koji su američkoj agenciji tajno dostavljeni na uvid.

AP navodi da je, prema podacima sajtova koji prate kretanja brodova, "Skiper" ranije bio poznat pod imenom "M/T Adisa", a 2022. godine se našao na udaru američkih sankcija zbog optužbi da pripada sofisticiranoj mreži "fantomskih" tankera koji su švercovali sirovu naftu u ime iranske Revolucionarne garde i libanske ekstremističke organizacije Hezbolah koju podržava Iran.

Prema tadašnjim podacima Ministarstva finansija SAD, mrežom je navodno upravljao trgovac naftom iz Ukrajine sa sedištem u Švajcarskoj.

Venecuela proizvodi milion barela nafte dnevno

Venecuela ima najveće dokazane rezerve nafte na svetu i proizvodi oko milion barela dnevno.

PDVSA je kičma ekonomije zemlje.

Oslanjanje ove kompanije na posrednike povećalo se 2020. godine, kada je prva Trampova administracija proširila kampanju maksimalnog pritiska na vlasti u Karakasu uvođenjem sankcija koje su pretile da će isključiti iz poslovanja sa SAD svaku osobu ili kompaniju koja posluje sa Madurovom vladom.

Madurovi dugogodišnji saveznici Rusija i Iran, koji su takođe bili pod sankcijama, pomogli su Venecueli da zaobiđe ta ograničenja.

BBC navodi da je kompanija za pomorske rizike "Vangard tek" identifikovala zaplejeni tanker kao "Skiper", ali i saopštila da veruje da je brod "lažirao" svoju poziciju, odnosno emitovao lažnu lokaciju, tokom dužeg perioda vremena.

Britanski medijski servis je locirao ovaj tanker na sajtu "Marintrafik", na kojem je prikazano da je plovio pod zastavom Gvajane kada je njegova pozicija poslednji put ažurirana pre dva dana.

Međutim, u sinoćnjem saopštenju Odeljenja za pomorsku administraciju Gvajane navodi se da je Skiper "lažno koristio gvajansku zastavu jer nije registrovan u Gvajani".