Isporuke pomoći u Gazu količinski su daleko manje od onog što je predviđeno sporazumom o prekidu vatre koji je postignut uz američko posredovanje SAD, pokazala je analiza podataka izraelske vojske koju je sprovela agencija Asošijejted pres.

Prema oktobarskom sporazumu o prekidu vatre između Izraela i palestinskog Hamasa, Izrael je pristao da svakodnevno dozvoli ulazak 600 kamiona pomoći u Gazu.

Međutim, između 12. oktobra, kada je dotok pomoći ponovo počeo, i 7. decembra, u proseku je oko 459 kamiona dnevno ulazilo u Gazu, pokazuju najnoviji podaci KOGAT-a, izraelskog vojnog organa zaduženog za koordinaciju ulaska pomoći. Upravo te podatke je AP analizirao.

KOGAT je saopštio da je oko 18.000 kamiona pomoći u hrani ušlo u Gazu od stupanja na snagu prekida vatre do nedelje.

Navedeno je da to 70 odsto ukupne pomoći koja je ušla na opustošenu palestinsku teritoriju nakon primirja.

To znači da COGAT procenjuje da je u Gazu ušlo ukupno nešto više od 25.700 kamiona sa pomoći — što je znatno manje od 33.600 kamiona, koliko je, prema uslovima primirja, trebalo da uđe do nedelje.

Kao odgovor na analizu AP-a, COGAT je danas insistirao na tome da je broj kamiona koji svakodnevno ulaze u Gazu iznad 600.

Ali su odbili da obrazlože zašto brojke koje su dali nisu dostigle taj broj. Odbili su i da pruže neobrađene podatke o ulasku kamiona.

Tokom većeg dela rata, COGAT je davao detaljne brojke o dnevnom broju kamiona koji ulaze u Gazu, ali je prestao da to čini kada je počelo primirje.

Pošto kontroliše prelaze, COGAT je jedini entitet sa pristupom i vidljivošću neophodnim za praćenje koliko pomoći i komercijalne robe ulazi u Gazu, kažu zaštitarske organizacije.

UN i humanitarne grupe često su saopštavale da je količina pomoći koja ulazi u Gazu daleko manja od onog što COGAT tvrdi.

UN kažu da je između primirja i 7. decembra ;samo 6.545 kamiona istovareno na prelazima u Gazi, što iznosi oko 113 kamiona dnevno.

To su podaci iz onlajn baze podataka UN, a oni ne uključuju kamione sa pomoći koje su bilateralno poslale organizacije koje ne rade preko mreže UN.

Dokument Hamasa, koji je u subotu dostavljen AP-u, navodi da je u Gazu ušlo 7.333 kamiona sa pomoći.

Ove nedelje, Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova naglasila je ozbiljnu potrebu za većom pomoći Gazi, rekavši da izraelska ograničenja otežavaju oporavak.

Humanitarne grupe tvrde da nedostatak pomoći ima teške posledice za dva miliona stanovnika Gaze, od kojih je većina izbegla pred ratom.

Hrana je i dalje oskudna dok se palestinska teritorija bori da se oporavi od ratne gladi.

Gladne majke u Gazi rađaju neuhranjene bebe, od kojih su neke umrle u bolnici, pokazuje nedavni izveštaj UNICEF-a.

Kako zimske kiše jačaju, raseljene porodice koje žive u šatorima izložene su nepovoljnim vremenskim uslovima i nemaju potrepštine s kojima bi izašle na kraj sa poplavama i hladnoćom.