Slušaj vest

Skoro 300 ukrajinskih dronova udarilo je rano jutros na mete širom Rusije u masovnom napadu, primoravajući glavne moskovske aerodrome da obustave letove na sedam sati.

Kijev post prenosi navode ruskih zvaničnika da su službe za vanredne situacije na terenu i da se bave sanacijom štete.

Haos iznad Moskve

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin rekao je da je 36 ukrajinskih dronova oboreno dok su se približavali prestonici tokom više od sedam sati napada.

1/4 Vidi galeriju Masovni ukrajinski napad dronovima na Rusiju, zatvoreni svi glavni aerodromi u Moskvi Foto: Printscreen/X

On nije objavio nikakve detalje o mogućim žrtvama ili šteti, rekavši samo da službe za vanredne situacije rade na mestima udara.

Ruska agencija za vazduhoplovstvo zatvorila je sva četiri glavna moskovska aerodroma – Šeremetjevo, Domodedovo, Vnukovo i Žukovski – za dolaske i odlaske kao odgovor na napade.

Vazdušni prostor iznad Moskve je privremeno zatvoren, što je dovelo do otkazivanja, kašnjenja ili preusmeravanja najmanje 133 leta.

Šteta u Voronježu i Novgorodu

U Voronježu, otpad od onoga što su zvaničnici nazvali „brzim vazdušnim ciljem“ oštetio je nekoliko stambenih zgrada, izvestio je guverner Aleksandar Gusev. Stepenište se srušilo u jednoj „retko naseljenoj“ zgradi, što je primoralo na evakuaciju 80 stanovnika, ali nije bilo povređenih.

Vlasti su otvorile privremena skloništa i upozorile stanovnike na moguće nestanke grejanja zbog oštećenja dalekovoda i delova mreže daljinskog grejanja. Prema izveštajima lokalnih medija, 16 ulica u gradu je ostalo bez struje.

Nezavisni novinski portal Astra analizirao je snimke koji pokazuju da se neke od oštećenih zgrada nalaze oko kilometar od elektrane i u blizini hemijske fabrike Voronježsintezkaučuk, koja proizvodi sintetičku gumu.

Istovremeno, Telegram kanal Šot je izvestio o eksplozijama u Velikom Novgorodu, koje su izazvale požar u jednom okrugu.

Drugi izvori su rekli da su lokalni stanovnici prijavili napad dronom na fabriku đubriva Akron, jednog od najvećih proizvođača u Rusiji.

Rusija: Oborili smo skoro 300 dronova

Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je da je tokom noći presretnuto ukupno 287 ukrajinskih dronova u 12 regiona, što predstavlja jedan od najvećih zabeleženih napada tokom rata. Najviše dronova je navodno oboreno iznad Brjanske oblasti (118), Moskovske oblasti (40) i Kaluške oblasti (40).

Dronovi su takođe presretnuti iznad Tulske, Novgorodske, Jaroslavske, Lipečke, Smolenske, Kurske, Orelske, Voronješke i Rjazanjske oblasti.

Poslednji veliki napad dronova na Moskvu dogodio se 23. septembra, kada je uništeno 41 dron i poremećeno više od 200 letova.

Ukrajinska strategija: Udar po ruskoj ratnoj ekonomiji

Ovaj napad je deo šire ukrajinske strategije ciljanja rafinerija, skladišta i izvoznih terminala kako bi se oslabila ruska ratna ekonomija.

Kijev kaže da je cilj poremećenje lanaca snabdevanja gorivom za ruske snage i smanjenje državnih prihoda od izvoza nafte.