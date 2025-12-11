Slušaj vest

Skoro 300 ukrajinskih dronova udarilo je rano jutros na mete širom Rusije u masovnom napadu, primoravajući glavne moskovske aerodrome da obustave letove na sedam sati.

Kijev post prenosi navode ruskih zvaničnika da su službe za vanredne situacije na terenu i da se bave sanacijom štete.

Haos iznad Moskve

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin rekao je da je 36 ukrajinskih dronova oboreno dok su se približavali prestonici tokom više od sedam sati napada.

Masovni ukrajinski napad dronovima na Rusiju, zatvoreni svi glavni aerodromi u Moskvi Foto: Printscreen/X

On nije objavio nikakve detalje o mogućim žrtvama ili šteti, rekavši samo da službe za vanredne situacije rade na mestima udara.

Ruska agencija za vazduhoplovstvo zatvorila je sva četiri glavna moskovska aerodroma – Šeremetjevo, Domodedovo, Vnukovo i Žukovski – za dolaske i odlaske kao odgovor na napade.

Vazdušni prostor iznad Moskve je privremeno zatvoren, što je dovelo do otkazivanja, kašnjenja ili preusmeravanja najmanje 133 leta.

Šteta u Voronježu i Novgorodu

U Voronježu, otpad od onoga što su zvaničnici nazvali „brzim vazdušnim ciljem“ oštetio je nekoliko stambenih zgrada, izvestio je guverner Aleksandar Gusev. Stepenište se srušilo u jednoj „retko naseljenoj“ zgradi, što je primoralo na evakuaciju 80 stanovnika, ali nije bilo povređenih.

Vlasti su otvorile privremena skloništa i upozorile stanovnike na moguće nestanke grejanja zbog oštećenja dalekovoda i delova mreže daljinskog grejanja. Prema izveštajima lokalnih medija, 16 ulica u gradu je ostalo bez struje.

Nezavisni novinski portal Astra analizirao je snimke koji pokazuju da se neke od oštećenih zgrada nalaze oko kilometar od elektrane i u blizini hemijske fabrike Voronježsintezkaučuk, koja proizvodi sintetičku gumu.

Istovremeno, Telegram kanal Šot je izvestio o eksplozijama u Velikom Novgorodu, koje su izazvale požar u jednom okrugu.

Drugi izvori su rekli da su lokalni stanovnici prijavili napad dronom na fabriku đubriva Akron, jednog od najvećih proizvođača u Rusiji.

Rusija: Oborili smo skoro 300 dronova

Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je da je tokom noći presretnuto ukupno 287 ukrajinskih dronova u 12 regiona, što predstavlja jedan od najvećih zabeleženih napada tokom rata. Najviše dronova je navodno oboreno iznad Brjanske oblasti (118), Moskovske oblasti (40) i Kaluške oblasti (40).

Dronovi su takođe presretnuti iznad Tulske, Novgorodske, Jaroslavske, Lipečke, Smolenske, Kurske, Orelske, Voronješke i Rjazanjske oblasti.

Poslednji veliki napad dronova na Moskvu dogodio se 23. septembra, kada je uništeno 41 dron i poremećeno više od 200 letova.

Ukrajinska strategija: Udar po ruskoj ratnoj ekonomiji

Ovaj napad je deo šire ukrajinske strategije ciljanja rafinerija, skladišta i izvoznih terminala kako bi se oslabila ruska ratna ekonomija.

Kijev kaže da je cilj poremećenje lanaca snabdevanja gorivom za ruske snage i smanjenje državnih prihoda od izvoza nafte.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je rekao da će se takve operacije nastaviti sve dok Moskva vodi rat.

(Kurir.rs/The Kyiv Post/Index/Preneo: N. V.)

