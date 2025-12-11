Slušaj vest

Milijarder Ilon Mask, u prijateljskom intervjuu sa svojom pomoćnicom i konzervativnom influenserkom Kejti Miler, rekao je sinoć da su njegovi napori - dok je za predsednika SAD Donalda Trampa vodio takozvano Ministarstvo za efikasnost vlade (DOGE) - "tek donekle bili uspešni" i da to ne bi ponovo radio.

Izvršni direktor "Tesle" i "SpejsX", koji je takođe vlasnik platforme društvenih medija X i dalje uglavnom brani kontroverznu agenciju predsednika Trampa koju je napustio u proleće i koja je u novembru zvanično prestala da postoji.

Ipak, Mask se u intervjuu požalio da je teško bilo na brzinu preoblikovati saveznu vladu SAD i priznao je da su njegove firme patile zbog njegove zaokupljenosti radom u DOGE, ali i zbog nepopularnosti tog poduhvata.

„Bili smo malo uspešni. Bili smo tek donekle uspešni“, rekao je on Kejti Miler, koja je nekada radila sa njim u DOGE.

Kada je Miler upitala Maska da li bi sve to ponovio, on je rekao: "Mislim da ne bih... Umesto da radim u DOGE, načelno bih gradio... radio bih u svojim kompanijama.“

1/12 Vidi galeriju Donald Tramp i Ilon Mask Foto: Evan Vucci/AP

Potom je dodao: "Onda ne bi palili (moje) automobile", što je referenca na proteste potrošača protiv električnih kola marke Tesla koje pravi istoimena Maskova kompanija.

Kejti Miler je udata za jednog od najvažnijih Trampovih savetnika, Stivena Milera.

Mask i Kejti Miler razgovarali su u njenom podkastu više od 50 minuta, i osim o DOGE, pričali su i o veštačkoj inteligenciji, društvenim mrežama, teorijama zavere i modi.

1/11 Vidi galeriju Ilon Mask tokom govora američkog predsednika Donalda Trampa u Kongresu Foto: AP Julia Demaree Nikhinson, AP Ben Curtis

Miler nije pitala Maska ništa o unutrašnjem funkcionisanju DOGE i kontroverznom načinu na koji je preuzeo federalne agencije i sisteme podataka u tim agencijama.

Mask tvrdi da je DOGE donela saveznoj vladi uštedu od čak 200 milijardi dolara godišnje, sasecanjem "zombi plaćanja", za koja je rekao da se mogu izbeći boljim automatizovanim sistemima i kodiranjem.

Mask je međutim ambiciozno obećavao da će se te uštede meriti u trilionima.