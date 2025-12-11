Slušaj vest

Bivši predsednik Bolivije Luis Arse, koji je napustio funkciju prošlog meseca, priveden je u sredu i najverovatnije će se suočiti sa suđenjem u okviru istrage o navodnoj proneveri, potvrdio je na konferenciji za novinare državni tužilac Bolivije, Rožer Marijaka.

Marijaka je rekao da će se Arse suočiti sa redovnim sudskim postupkom, jer su činovi pronevere za koje se tereti navodno počinjeni dok je bio ministar ekonomije, a ne tokom njegovog mandata kao predsednika južnoameričke države.

- Privedenu osobu izvešćemo pred sudsku vlast i optužnica će biti podignuta naknadno - rekao je državni tužilac.

- Sudija će potom odlučiti da li će mu biti omogućeno da se brani sa slobode - dodao je.

Potvrda hapšenja i fokus istrage



Ranije je Ministarstvo unutrašnjih poslova Bolivije takođe potvrdilo Arseovo hapšenje u vezi sa istragom o korupciji. Istraga se fokusira na navodne neregularne isplate iz fonda namenjenog finansiranju projekata za autohtone zajednice tokom Arseovog mandata kao ministra ekonomije u vladi bivšeg predsednika Eva Moralesa.

Lokalni mediji, pozivajući se na istražitelje, navode da dokazi u predmetu povezuju Arsea sa nezakonitim prisvajanjem državnih sredstava. Ako se budu poštovale standardne procedure, očekuje se da Arse ostane u pritvoru tokom noći i da se u četvrtak pojavi pred sudijom uz mere opreza.

Politički kontekst



Hapšenje dolazi manje od dva meseca nakon što je centristički kandidatRodrigo Pas pobedio u drugom krugu izbora u oktobru, čime je okončana skoro dvodecenijska dominacija levičarske stranke MAS, koju je Arse predstavljao.

Pas je obećao da će se obračunati sa korupcijom unutar državnih institucija.

Reakcije bivših zvaničnika



Marija Nela Prada, koja je služila kao ministarka predsedništva u Arseovoj vladi, rekla je novinarima pre konferencije da je bivši predsednik možda bio pozvan na saslušanje zbog navodne zloupotrebe državnih resursa.

- Naravno da je nevin. Ovo je potpuna zloupotreba moći. Nadamo se da se ovaj slučaj ne koristi kao izgovor za politički progon - rekla je Prada.