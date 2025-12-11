Slušaj vest

Na bojnom polju u Ukrajininajopasniji su trenuci kada počne pucnjava. Danas je jednako smrtonosno sve što se dešava pre i posle, kada vojnici menjaju položaje pod neumornim nadzorom ruskih dronova.

Za dvojicu ukrajinskih vojnika - Oleksandra Tišajeva i Oleksandra Aliksijenka - ova nova realnost pretvorila je planiranu rutinsku jednomesečnu rotaciju u iscrpljujućih 165 dana borbe protiv ruskih napada, gladi, žeđi i ludila.

Rutinska misija pretvorena u polugodišnju opsadu



- Imali smo internu šalu da ćemo napustiti položaj ili u oktobru ili u sredu - rekao je Tišajev za Kijev independent, opisujući koliko je datum njihovog povlačenja postao neizvestan.

Na kraju su položaj napustili u utorak, 28. oktobra - gotovo šest meseci nakon dolaska u proleće 2025. godine.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Printscreen/Youtube/Kyiv Independent

Stalni napadi gasom i dronovima



Tokom raspoređivanja suočavali su se s neprekidnim ruskim udarima, pa čak i gasnim napadima. Ipak, najveći problem nastao je kada su im ponestali hrana i voda - u jednom trenutku su morali da cede vlagu iz vlažnih maramica da bi preživeli.

- Bio je to konstantan stres. Kako da ostaneš priseban? - rekao je Aliksijenko.

Zaporoški front - najintenzivnije borbe



Sektor Zaporožjapostao je jedno od najžešćih mesta na frontu poslednjih meseci. Ruske snage koriste infiltracione taktike - male grupe koje tiho zauzimaju položaje i postepeno jačaju prisustvo. Tišajev (48) i Aliksijenko (43) videli su ovo iz prve ruke u blizini sela Mala Tokmačka.

165 dana u rovovima



U maju su preuzeli položaje u Zaporoškoj oblasti, očekujući da ostanu najviše mesec dana. Umesto toga, rovove nisu napustili 165 dana.

Naglo povećano korišćenje FPV dronova u 2025. godini mnogi opremljeni vlaknima koja onemogućavaju elektronsko ometanje potpuno je promenilo front. Rotacije su postale gotovo nemoguće.

- U 2025. bićeš zaglavljen najmanje mesec dana i to ako si srećan - kaže Tišajev.

Skrivanje poput zečeva



Šest meseci proveli su na raskrsnici izloženoj stalnom nadzoru dronova i artiljerije. Okruženi otvorenim poljima i spaljenom šumom, sakrivanje je bilo gotovo nemoguće. Morali su stalno da menjaju rute, brišući tragove.

- Rusi su sumnjali da je neko tu. Da su bili sigurni uništili bi nas odmah - kaže Tišajev.

Prethodni napadi i zabranjeni gas



U prvim danima raspoređivanja, u ruskom napadu Aliksijenko je ranjen gelerom što je dovelo do potresa mozga. Tada je korišćen i gas što je kršenje Ženevske konvencije i Konvencije o hemijskom oružju.

Aliksijenko je više od tri sata bio bez svesti. Dugo je puzao i jedva stajao, lečeći se osnovnom opremom iz svog sanitetskog paketa.

Stalni nadzor dronova i glad



Nisu znali koji je gas upotrebljen, ali dronovi su bili njihov najveći strah. FPV dronovi postali su visokoprecizno oružje jer kada zaključaju metu, gotovo uvek pogađaju.

Ruske snage često su obarale ukrajinske dronove koji su im noću donosili hranu i vodu, a čak i kada paket stigne, odlazak po njega mogao je da otkrije njihovu poziciju.

- Često smo morali da biramo između jela i pukog preživljavanja - kaže Tišajev.

Voda i hrana su nestale već nakon dve sedmice. Prešli su na raspored - jedan gutljaj u 6 ujutru, drugi u 6 uveče. Kada više ni to nije bilo moguće, Aliksijenko je cedio tečnost iz vlažnih maramica.

1/11 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

30 neuspelih pokušaja bekstva



Pokušali su da napuste položaj 30 puta. Uvek bi se vratili - magla bi se razišla, a dronovi ponovo poleteli. 28. oktobra magla je konačno ostala gusta celu zoru.

- Izašao sam iz zaklona i rekao: "Danas valjda idemo kući" - priseća se Tišajev.

Put do spasa



Put je bio dug 12 kilometara i trajao skoro tri sata. Aliksijenko, iako ranjen i ošamućen, išao je sam. Nisu mogli da staju duže od par minuta. Samo nedelju dana ranije ruske snage pokušale su da probiju taj deo fronta, a meci su im zviždali iznad glava.

- Hodaš i moliš se.

Tog dana imali su sreće - konačno ih je pokupilo ukrajinsko vozilo.

1/15 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Posle fronta - telo kući, glava još u ratu



Tišajev je sada na odsustvu, sa suprugom i sedmogodišnjim blizancima, ali se uskoro vraća na dužnost. Aliksijenko je proveo tri nedelje u bolnici i još se oporavlja. Planira i da sredi kuću - "treba je dovesti u red." Obojica se bude u snu, instinktivno tražeći oružje koje nije tu.

Da li je tragedija mogla da bude izbegnuta?



Na pitanje da li se njihov višemesečni boravak mogao sprečiti, kažu da čak i da je komanda želela da ih povuče, to jednostavno nije bilo moguće. Ipak, nadaju se da će se sistem promeniti.