Ruski opozicioni aktivista Igor Rogov uhapšen u Poljskoj, godinama je živeo u ovoj državi kao skroman, gotovo neprimetan član tamošnje ruske dijaspore. Bio je poznat kao idealista koji je pobegao od režima, ali i kao čovek koji nikada nije uspeo u potpunosti da pronađe svoje mesto u egzilu.

Njegov život izgledao je kao tipična priča o ruskom opozicionaru u bekstvu - mali honorari, privremeni poslovi, beskrajni razgovori o politici i stalna nesigurnost oko budućnosti.

Ali sve se dramatično promenilo kada je njegova supruga Irina, usred burnog razvoda, u nizu poruka tvrdila da je Igor zapravo doušnik FSB-a. Te poruke, upućene bliskim prijateljima i cimeru, bile su početak vrtloga koji će dve godine kasnije završiti njegovim hapšenjem i teškim optužbama za špijunažu.

Slao zapaljive pakete po Evropi?



Prema poljskom tužilaštvu, Rogov je bio povezan sa ruskom operacijom slanja zapaljivih paketa širom Evrope, delom šireg hibridnog pritiska Moskve koji obuhvata logističke centre u zemljama članicama NATO-a. Istraga je navodno pokazala da je paket pun eksploziva, adresiran na Rogova, završio u skladištu u centralnoj Poljskoj.

Poljske službe tvrde da je Rogov sarađivao sa FSB-om i da je bio jedna od karika u mreži čiji je cilj bio sabotaža ključne infrastrukture u EU.

Prijatelji su ostali zatečeni. Rogova pamte kao zbunjenog, čak naivnog mladića koji je verovao da političkim aktivizmom može da menja Rusiju.

Bio je deo grupe "Open Russia", učestvovao u protestima, a tokom jednog putovanja 2020. pretučen je i uhapšen u Belorusiji. Zatim se 2022. čak kandidovao za lokalnu skupštinu u Saransku, ali je dobio zanemarljiv broj glasova.

Mnogo kasnije, neki će ironično primetiti da je ta kandidatura možda bila deo "paravana", ali većina i dalje tvrdi da je Rogov jednostavno bio čovek koji je verovao u male političke bitke.

Ipak, gledano unazad, mnoge sitnice odjednom dobijaju novo značenje. Prijatelji se sećaju da se znao hvaliti kako "uvek nekako ispliva", iako je tvrdio da je bez novca.

Povremeni iznenadni prilivi novca, čudna putovanja i njegova potreba da upozna baš svakog ruskog emigranta naveli su neke da se zapitaju. Nekolicina njih kaže da ih je molio da mu iz Rusije pošalju manje sume novca da bi "izbegao probleme sa bankama". Danas to, uz gorak smeh, zovu "Igorova FSB plata".

Sve se rasplelo u aprilu 2023. Tokom jedne od već uobičajenih svađa, Irina je prijateljima poslala dugu poruku u kojoj tvrdi da je Igor još tokom studija bio vrbovan od strane FSB-a. Prema njenim rečima, cela njegova politička aktivnost bila je samo maska.

Presudila mu svađa sa suprugom



Iako je Irina kasnije tvrdila da je sve što je rekla bila "nespretna šala u trenucima očaja" i da je u poruci preterala, šteta je već bila načinjena. Rogov je prijateljima priznao da je "nekad davno, još kao student" imao kontakt s FSB-om, ali je tvrdio da je od tog života odavno odustao. Malo ko mu je poverovao.

U narednim mesecima Rogov je postajao sve nervozniji. U proleće 2024. poljska policija počela je da ga traži, a on se u tom trenutku nalazio na odmoru u Crnoj Gori.

Niko ne zna zašto, ali umesto da ostane van domašaja poljskih vlasti, vratio se u Varšavu gde je odmah uhapšen. Istraga ga povezuje sa eksplozivnim paketom, a njegova supruga je optužena da mu je pomagala da šalje informacije FSB-u.

Prijatelji koji su ga godinama štitili i danas su rastrzani između neverice i osećaja izdaje. Jedan od njih kaže:

- Ako je Igor sve vreme igrao duplu igru, onda više ni u koga ne možemo da se uzdamo.

Drugi, pak, smatraju da je možda samo bio pogrešna osoba u pogrešno vreme i da je Moskva iskoristila njegovu ranjivost.

Iz pritvora je poslao samo kratko pismo prijatelju: "Ne razumem šta mi se događa. Samo se nadam da ću jednog dana izaći i reći svoju istinu".