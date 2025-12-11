Slušaj vest

(KMG) -- Godišnja Centralna ekonomska radna konferencija održana je u Pekingu od srede do četvrtka, na kojoj su kineski lideri odredili prioritete ekonomskog rada za 2026. godinu.

Kineski predsednik, generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i predsednik Centralnog vojnog saveta Si Đinping održao je važan govor na konferenciji.

U svom govoru, Si je sumirao ekonomski rad u 2025. godini, analizirao trenutnu ekonomsku situaciju i planirao ekonomski rad za narednu godinu. Kineski premijer Li Ćijang održao je završni govor i izneo zahteve za ostvarivanje duha važnog govora Sija, kao i za uspešne ekonomske aktivnosti u 2026. godini.

Na sastanku je primećeno da u ekonomskom razvoju Kine i dalje postoji mnogo starih problema i novih izazova. Uticaj promena u spoljnom okruženju se povećao, primetna je kontradikcija između jake domaće ponude i slabe potražnje, a u ključnim oblastima postoji više rizika i skrivenih opasnosti. Većina tih izazova nastaje tokom procesa razvoja i transformacije i mogu se rešiti napornim radom, dok uslovi podrške i osnovni trendovi za dugoročno poboljšanje kineske ekonomije nisu promenjeni. Na konferenciji je naglašeno da je važno izgraditi poverenje i efikasno iskoristiti prednosti kako bi se kontinuirano jačala i širila održiva dinamika kineske ekonomije.

Na sastanku je istaknuto da je za uspešan ekonomski rad u narednoj godini neophodno u potpunosti i dosledno primeniti novu filozofiju razvoja na svim frontovima, brže napredovati ka stvaranju novog obrasca razvoja, promovisati visokokvalitetni razvoj, pridržavati se opšteg principa težnje ka napretku uz obezbeđivanje stabilnosti i bolje koordinisati domaći ekonomski rad sa međunarodnim ekonomskim i trgovinskim aktivnostima.

Takođe je naglašeno da je neophodno bolje koordinisati razvoj i bezbednost, sprovesti proaktivnije i efikasnije makroekonomske politike, više usmerenim ka budućnosti, ciljanim i sinergijskim, nastaviti sa širenjem domaće potražnje i poboljšanjem ponude, razvijati nove kvalitetne proizvodne snage u skladu sa lokalnim uslovima, ulagati temeljne napore u razvoj jedinstvenog nacionalnog tržišta, nastaviti sa sprečavanjem i ublažavanjem rizika u ključnim oblastima i raditi na stabilizaciji zaposlenosti, poslovanja preduzeća, tržišta i očekivanja kako bi se osigurao dobar početak 15. petogodišnjeg plana.