Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da su svi "nesporazumi” sa Sjedinjenim Američkim Državama oko Ukrajine rešeni nakon sastanka između predsednika Vladimira Putina i američkog izaslanika Stiva Vitkofa ranije ovog meseca.

Kremlj je opisao sastanak 2. decembra sa Vitkofom i Džaredom Kušnerom kao "konstruktivan", iako nisu postignuti veći pomaci u rešavanju rata u Ukrajini.

Lavrov je danas rekao da su razgovori potvrdili „međusobno razumevanje” koje su postigli Putin i predsednik SAD Donalд Tramp na samitu na Aljasci u avgustu.

„Sada, ovde, u našim pregovorima s Amerikancima o ukrajinskom pitanju, lično verujem da su nesporazumi rešeni”, rekao je.

Lavrov je dodao da Rusija želi da se paket dokumenata dogovori kako bi se podržao dugoročni i održivi mirovni sporazum u Ukrajini sa garancijama bezbednosti za sve uključene strane.

"Preneli smo našim američkim kolegama dodatne predloge u vezi sa garancijama kolektivne bezbednosti”, rekao je Lavrov. „Razumemo da se prilikom rasprave o bezbednosnim garancijama ne možemo ograničiti samo na Ukrajinu.”

Takođe je rekao da Rusija neće prihvatiti članstvo Ukrajine u NATO-u i da Moskva želi zaštitu govornika ruskog jezika u Ukrajini.

U sredu je Vašington post predstavio pregovarački paket za Ukrajinu koji se sastoji od tri dokumenta.

(Kurir.rs/Jutarnji)

