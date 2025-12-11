"SVI NESPORAZUMI SA AMERIKOM OKO UKRAJINE SU REŠENI": Lavrov kaže da postoji "međusobno razumevanje", a evo šta to konkretno znači
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da su svi "nesporazumi” sa Sjedinjenim Američkim Državama oko Ukrajine rešeni nakon sastanka između predsednika Vladimira Putina i američkog izaslanika Stiva Vitkofa ranije ovog meseca.
Kremlj je opisao sastanak 2. decembra sa Vitkofom i Džaredom Kušnerom kao "konstruktivan", iako nisu postignuti veći pomaci u rešavanju rata u Ukrajini.
Lavrov je danas rekao da su razgovori potvrdili „međusobno razumevanje” koje su postigli Putin i predsednik SAD Donalд Tramp na samitu na Aljasci u avgustu.
„Sada, ovde, u našim pregovorima s Amerikancima o ukrajinskom pitanju, lično verujem da su nesporazumi rešeni”, rekao je.
Lavrov je dodao da Rusija želi da se paket dokumenata dogovori kako bi se podržao dugoročni i održivi mirovni sporazum u Ukrajini sa garancijama bezbednosti za sve uključene strane.
"Preneli smo našim američkim kolegama dodatne predloge u vezi sa garancijama kolektivne bezbednosti”, rekao je Lavrov. „Razumemo da se prilikom rasprave o bezbednosnim garancijama ne možemo ograničiti samo na Ukrajinu.”
Takođe je rekao da Rusija neće prihvatiti članstvo Ukrajine u NATO-u i da Moskva želi zaštitu govornika ruskog jezika u Ukrajini.
U sredu je Vašington post predstavio pregovarački paket za Ukrajinu koji se sastoji od tri dokumenta.
