Dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Korina Mačado stigla je u Oslousred noći u četvrtak, rekao je šef Nobelovog odbora, nakon što nije uspela da stigne u norveški glavni grad na vreme kako bi primila svoju nagradu na svečanosti održanoj nekoliko sati ranije.

Nagradu preuzela njena ćerka


58-godišnja inženjerka tajno je napustila Venecuelu i krenula u Oslo prkoseći decenijskoj zabrani putovanja koju su nametnule vlasti u njenoj zemlji i nakon što se više od godinu dana skrivala.

- Mogu da potvrdim da je Marija Korina Mačado stigla u Oslo - rekao je Jorgen Vatne Fridnes okupljenima u predvorju Grand Hotela, gde tradicionalno odsedaju dobitnici Nobelove nagrade.

- Na putu je ka ovamo, ali će odmah ići da se nađe sa svojom porodicom. Vidimo se sutra.

Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro sa mačem u ruci na maršu u Karakasu Foto: Ariana Cubillos/AP

Njena ćerka, Ana Korina Sosa Mačado, primila je Nobelovu nagradu u njeno ime i u njeno ime održala govor u kojem je rekla da demokratije moraju da budu spremne da se bore za slobodu kako bi preživele.

Govoreći o pokojnom predsedniku Ugu Čavezu, koji je izabran 1999. i bio na vlasti do svoje smrti 2013., rekla je: "Kada je za predsednika izabran vođa vojnog udara protiv demokratije, mnogi su mislili da harizma može da zameni vladavinu prava".

- Režim je od 1999. bio posvećen demontiranju naše demokratije - uverena je Mačado.

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro, na vlasti je od 2013. i tvrdi da američki predsednik Donald Tramp pokušava da ga svrgne kako bi dobio pristup ogromnim venecuelskim rezervama nafte i da će se građani i oružane snage Venecuele odupreti svakom takvom pokušaju. Kada je Mačado u oktobru osvojila Nobelovu nagradu za mir, delom ju je posvetila Trampu, koji je i sam rekao da zaslužuje tu čast.

Povezala se s jastrebovima bliskim Trampu koji tvrde da je Maduro povezan s kriminalnim bandama koje predstavljaju direktnu pretnju američkoj nacionalnoj bezbednosti, uprkos sumnjama koje je izrazila američka obaveštajna zajednica.

Marija Korina Mačado, venecuelanska opozicionarka, dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2025. godinu Foto: Ariana Cubillos/AP, Matias Delacroix/AP, JAVIER LIZON/EFE

Nije uspela da stigne u Oslo na vreme


Mačado je u utorak napustila Venecuelu brodom i otputovala na karipsko ostrvo Kurasao, odakle je privatnim avionom otišla za Norvešku, prema osobi upoznatoj s tim pitanjem.

Izvor, koji je bio informisan iz Mačadinog tima, rekao je da je njen beg s venecuelanske obale organizovalo njeno obezbeđenje.

Marija Korina Mačado trebala je da primi nagradu u gradskoj većnici Osla u prisustvu kralja Haralda ali nije uspela da stigne u norvešku prestonicu na vreme za ceremoniju.

U gradskoj većnici u Oslu visio je veliki portret nasmejane Mačado. Publika je klicala i aplaudirala kada je predsednik Norveškog Nobelovog odbora Jorgen Vatne Fridnes tokom svog govora najavio da će Mačado doći u Oslo.

Nikolas Maduro, predsednik Venecuele Foto: Ariana Cubillos/AP, Maxim Shemetov/Pool Reuters, YURI KOCHETKOV/EPA

- Biću u Oslu, upravo sam na putu za Oslo - rekla je Mačado predsedniku Nobelovog odbora Jorgenu Vatneu Fridnesu u audio snimku koju je objavio Norveški Nobelov institut.

Ona je izjavila da se nada da će Venecuela "konačno biti slobodna".

- Svim građanima sveta u ovom trenutku poručujem da se nadam da će Venecuela biti slobodna i da će postati bastion nade i demokratije - rekla je Mačado u Oslu na konferenciji za novinare.

Ona je dodala da je "mir najveći akt ljubavi" kao i da je dobila Nobelovu nagradu "zbog ljubavi miliona građana Venecule", prenosi danas portal britanskog lista Gardijan.

(Kurir.rs/Index.hr/Beta/Preneo: V.M.)

