Dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Korina Mačado stigla je u Oslousred noći u četvrtak, rekao je šef Nobelovog odbora, nakon što nije uspela da stigne u norveški glavni grad na vreme kako bi primila svoju nagradu na svečanosti održanoj nekoliko sati ranije.

Nagradu preuzela njena ćerka



58-godišnja inženjerka tajno je napustila Venecuelu i krenula u Oslo prkoseći decenijskoj zabrani putovanja koju su nametnule vlasti u njenoj zemlji i nakon što se više od godinu dana skrivala.

- Mogu da potvrdim da je Marija Korina Mačado stigla u Oslo - rekao je Jorgen Vatne Fridnes okupljenima u predvorju Grand Hotela, gde tradicionalno odsedaju dobitnici Nobelove nagrade.

- Na putu je ka ovamo, ali će odmah ići da se nađe sa svojom porodicom. Vidimo se sutra.

Njena ćerka, Ana Korina Sosa Mačado, primila je Nobelovu nagradu u njeno ime i u njeno ime održala govor u kojem je rekla da demokratije moraju da budu spremne da se bore za slobodu kako bi preživele.

Govoreći o pokojnom predsedniku Ugu Čavezu, koji je izabran 1999. i bio na vlasti do svoje smrti 2013., rekla je: "Kada je za predsednika izabran vođa vojnog udara protiv demokratije, mnogi su mislili da harizma može da zameni vladavinu prava".

- Režim je od 1999. bio posvećen demontiranju naše demokratije - uverena je Mačado.

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro, na vlasti je od 2013. i tvrdi da američki predsednik Donald Tramp pokušava da ga svrgne kako bi dobio pristup ogromnim venecuelskim rezervama nafte i da će se građani i oružane snage Venecuele odupreti svakom takvom pokušaju. Kada je Mačado u oktobru osvojila Nobelovu nagradu za mir, delom ju je posvetila Trampu, koji je i sam rekao da zaslužuje tu čast.

Povezala se s jastrebovima bliskim Trampu koji tvrde da je Maduro povezan s kriminalnim bandama koje predstavljaju direktnu pretnju američkoj nacionalnoj bezbednosti, uprkos sumnjama koje je izrazila američka obaveštajna zajednica.

Nije uspela da stigne u Oslo na vreme



Mačado je u utorak napustila Venecuelu brodom i otputovala na karipsko ostrvo Kurasao, odakle je privatnim avionom otišla za Norvešku, prema osobi upoznatoj s tim pitanjem.

Izvor, koji je bio informisan iz Mačadinog tima, rekao je da je njen beg s venecuelanske obale organizovalo njeno obezbeđenje.

Marija Korina Mačado trebala je da primi nagradu u gradskoj većnici Osla u prisustvu kralja Haralda ali nije uspela da stigne u norvešku prestonicu na vreme za ceremoniju.

U gradskoj većnici u Oslu visio je veliki portret nasmejane Mačado. Publika je klicala i aplaudirala kada je predsednik Norveškog Nobelovog odbora Jorgen Vatne Fridnes tokom svog govora najavio da će Mačado doći u Oslo.

- Biću u Oslu, upravo sam na putu za Oslo - rekla je Mačado predsedniku Nobelovog odbora Jorgenu Vatneu Fridnesu u audio snimku koju je objavio Norveški Nobelov institut.

Ona je izjavila da se nada da će Venecuela "konačno biti slobodna".

- Svim građanima sveta u ovom trenutku poručujem da se nadam da će Venecuela biti slobodna i da će postati bastion nade i demokratije - rekla je Mačado u Oslu na konferenciji za novinare.