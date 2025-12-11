Slušaj vest

Više od 600 vrednih predmeta iz zbirke Britanske imperije i Komonvelta Bristolsког muzeja ukradeno je tokom upada zasad nepoznatih bandita!

Regionalna policija za područje Bristola saopštila je da su četvorica muškaraca ušla u zgradu u kojoj su se nalazili artefakti u oblasti Kamberlend rouda u Bristolu 25. septembra, između 1 i 2 sata ujutru.

Istražitelji apeluju na javnost da pomogne u pronalaženju provalnika.

Detektiv Dan Bergan rekao je:

"Krađa mnogih predmeta koji nose značajnu kulturnu vrednost predstavlja veliki gubitak za grad. Ti predmeti, od kojih je mnoge činila donacija, deo su zbirke koja pruža uvid u slojeviti deo britanske istorije i nadamo se da javnost može pomoći da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde. Dosadašnja istraga obuhvatila je opsežan pregled snimaka nadzornih kamera, forenzičke analize i razgovore sa oštećenima".

Policija je prikazala fotografije osumnjičenih muškaraca i zatražila pomoć od građana da prijave lopove.

Bristolski Muzej i Galerija umetnosti jedan je od najvažnijih muzeja u jugozapadnoj Engleskoj, poznat po bogatoj zbirci istorijskih i kulturnih predmeta iz vremena Britanske imperije.