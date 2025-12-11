Slušaj vest

Sastanak italijanske premijerke Đorđe Meloni i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Rimu, koji je trajao 90 minuta, protekao je u znatno napetijoj atmosferi nego što sugerišu zvanična saopštenja.

Prema informacijama iz italijanskih medija, obe strane jasno su iznele niz zahteva i primedbi, prenosi Korijere dela sera.

Razgovoru je prethodila konsultacija Meloni sa ministrima odbrane i spoljnih poslova, Gvidom Krosetom i Antonijem Tajanijem, dok su se paralelno održali i sastanci ministara sa ukrajinskim kolegama.

Italijanska strana naglasila je da podržava ubrzanje mirovnih pregovora koje podstiču SAD te da smatra kako bi Ukrajina možda morala pristati na neke "teške ustupke" kako bi se postigao dogovor. Takođe, Meloni je Zelenskom otvoreno rekla bolnu istinu da je njegova pozicija oslabljena nakon serije korupcijskih signala i da je vreme da budu fleksibilniji u pregovorima.

"Počni da razmišljaš o tome da je vreme za neke bolne ustupke", navodno je Meloni rekla Zelenskom.

Ukrajinski predsednik, međutim, traži upravo suprotno: da italijanska premijerka pokuša da ublaži tvrdi stav Donalda Trampa, koji želi da zaključi mirovni plan što je pre moguće - i to ne nužno u skladu sa maksimalnim zahtevima Kijeva.

Posebno su odjeknule izjave ukrajinskog šefa diplomatije Andrija Sibihe, koji je pred italijanskom stranom izneo ceo “spisak očekivanja” Kijeva. Među njima su: aktivnija uloga Italije u odmrzavanju ruske imovine u Belgiji, odluka o evropskom programu Purl o kojoj se mesecima odugovlači, uključivanje u evropsku kupovinu američkog oružja - inicijativu koju je podržalo više od 15 članica EU, ali ne i Rim - te preusmeravanje dela sredstava iz evropskog fonda Safe u vojnu pomoć Ukrajini. Italija je jedna od samo četiri države koje to odbijaju.

Sastanak je dodatno zakomplikovala izjava Volodimira Zelenskog, koji je naveče poručio da je spreman da razmotri održavanje novih izbora u Ukrajini.