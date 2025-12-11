Slušaj vest

Bugarski premijer Rosen Željazkov objavio je da njegova vlada podnosi kolektivnu ostavku, nakon neslaganja oko budžeta i talasa protesta koji se nedeljama održavaju u najsiromašnijoj zemlji Evropske unije.

"Trenutno, kako Ustav nalaže, moć proizilazi iz glasa naroda. Čujemo glas građana koji protestuju protiv vlade. Mladi, stari, ljudi različitih etničkih grupa digli su glas za ostavku. Podržavamo građansku energiju, podstičemo je", rekao je Željazkov.

Pad vlade u Bugarskoj dolazi nakon talasa protesta u brojnim gradovima. Demonstracije su počele kao izraz nezadovoljstva zbog prvog budžeta u evrima - onog za 2026. godinu, ali su prerasle u masovno negodovanje protiv vlade.

Hiljade građana okupilo se sinoć ispred Bugarske narodne banke, a nakon završetka skupa, većina učesnika se razišla, dok je manja grupa nakratko blokirala saobraćaj kod Orlovog mosta.

Protest je počeo u 18 časova govorima, muzičkim nastupima i pozivima vladi na ostavku.

Na trgu je postavljena velika bina, a laserske projekcije na fasadi Narodne skupštine prikazivale su poruke: "Ostavka", "Mafija napolje", "Za fer izbore" i "Ko je naredio ovaj skandal".

Studenti u Sofiji pridružili su se glavnom skupu nakon sopstvenih marševa, noseći transparente koji pozivaju na odgovornost i političku obnovu.

Mnogi mladi učesnici kritikovali su "decenije neispunjenih obećanja i vladino upravljanje budžetom, obrazovanjem, naukom i zdravstvom".