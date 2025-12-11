Slušaj vest

Žena iz Teksasa priznala je krivicu za ubistvo svoje komšinice, koju je usmrtila hicem iz pištolja tokom upada u kuću, a za koje je tvrdila da ga se ne seća.

Sintija Ming, stara 54 godine, prvobitno je bila optužena za teško ubistvo u vezi sa smrću 45-godišnje Endži Melise Mur, koja je 7. septembra 2022. ubijena u svojoj kući u Lejsi Lejkvjuu u Teksasu. Mur je pozvala 911 i prijavila da komšinica Ming pokušava da uđe u njenu kuću kroz prozor. Kada je policija stigla, Mur je već bila mrtva od prostrelne rane u glavu, a Ming je bežala iz kuće potpuno gola i prekrivena krvlju.

U sudskim dokumentima do kojih je došla lokalna NBC filijala KCEN, Ming je rekla policajcima dok je bila u bolnici da je "zgrabila pištolj od Mur i pucala joj u glavu" jer je Mur "ubila njenog psa". Lokalna CBS filijala KWTX prenela je da je Ming rekla da je "zatim popila njenu krv".

Prema sudskim dokumentima, Ming je te noći razgovarala sa psihologom dr. Lijem Karterom i rekla da ju je udarila struja iz žice pod naponom u njenoj kući pre nego što je otišla do kuće Murove, piše Law&Crime.

Posle tog navodnog strujnog udara, "samo je hodala okolo sva poremećena". Ming je Karteru rekla: "To je poslednje čega se sećam, to 'osvetljenje'. Ali onda sam pričala sa policijom o tome šta sam uradila... a toga se uopšte ne sećam."

Dr Karter je dijagnostikovao da Ming ima granični poremećaj ličnosti, histrionični poremećaj ličnosti i shizoafektivni poremećaj, bipolarni tip, navodi se u dokumentima. Međutim, ona je rekla da je bila uračunljiva u vreme ubistva.

Ming je pre nedelju dana tvrdila da nije kriva zbog neuračunljivosti, ali je zatim promenila iskaz u priznanje krivice. Prihvatila je kaznu od 50 godina zatvora uz mogućnost uslovnog otpusta posle 25 godina. Tužioci su u sudu u ponedeljak rekli da sumnjaju da će Ming ikada biti puštena zbog prirode zločina.

Tužioci Dankan Vidman i Luk Makouan naveli su u izjavi dostavljenoj KWTX-u:

- Pošto Ming gotovo sigurno nikada neće napustiti zatvor, ovaj sporazum postiže isti ishod kao i osuda za teško ubistvo, a eliminiše rizike povezane sa suđenjem i žalbama. Ti rizici često rastu u slučajevima koji uključuju tvrdnje o neuračunljivosti.

Porodica Murove bila je prisutna u sudnici prilikom izricanja kazne, uključujući roditelje koji su pročitali stihove pesme koju je napisao njen 16-godišnji sin Konor. Majka Murove je pročitala:

- Bila je Satanska lutka i ide u pakao ako ne zatraži oprost od Boga za svoje grehe... Prosula je nevinu krv moje majke... Jednog dana biće joj gore kada stane pred mog svemogućeg Boga.

Majka Murove je sudu rekla da je njena ćerka trpela godine "agresivnog, demonskog zlostavljanja" od strane Ming. Nazvala je Mingovu "silom čistog zla koja je živela preko puta".