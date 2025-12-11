Slušaj vest

Ruski prihodi od nafte na najnižem su nivou od pandemije, saopštila je Međunarodna agencija za energiju, preneo je danas pariski list Mond.

Pod kombinovanim efektom rata u Ukrajini i pada cena, ruski prihodi od nafte su opali na nivo kakav nije viđen godinama.

Ruski prihodi od izvoza nafte i naftnih derivata dostigli su "najniži nivo" u novembru od početka invazije na Ukrajinu, pa čak i od krize izazvane pandemijom korona virusa, navela je Međunarodna agencija za energiju u mesečnom izveštaju.

"Pad obima izvoza, u kombinaciji sa nižim cenama, smanjio je prihode na 11 milijardi dolara (nešto više od devet milijardi evra), što je 3,6 milijardi dolara manje u odnosu na isti period prošle godine i 11,4 milijarde dolara ispod proseka za prvu polovinu 2022. godine posle početka invazije na Ukrajinu", dodaje se u izveštaju.

Ruska državna novinska agencija TASS prenela je podatke objavljene na internet stranici ruskog ministarstva finansija, prema kojima su prihodi saveznog budžeta od naftnog i gasnog sektora iznosili 8,03 biliona rubalja, odnosno 104,6 milijardi dolara u periodu od januara do novembra ove godine, što je 22,4 procenta manje nego u istom periodu prošle godine.

Blumberg išao dalje u analizi

Međutim, iza ove objave stoji šira analiza agencije Blumberg – koja se poziva na podatke Argus Media, nezavisnog pružaoca referentnih vrednosti cena energije i roba – objavljena u utorak, prema kojoj su cene ruskih pošiljki sirove nafte iz luka na Crnom moru i Pacifiku pale na najniži nivo od početka pune invazije na Ukrajinu krajem februara 2022. godine, prenosi ruski "Moscow Times".

Glavna ruska izvozna mešavina sirove nafte Urals, prema ovim podacima, prodavana je po prosečnoj ceni od 38,28 dolara po barelu u Novorosijsku tokom nedelje zaključno sa nedeljom, što je pad od 2,80 dolara u odnosu na prethodnu nedelju. U baltičkim lukama cene Uralsa pale su za 2,40 dolara, na 41,16 dolara po barelu. ESPO nafta, koja se izvozi iz ruskih pacifičkih luka u Kinu, pala je za 1,60 dolara tokom nedelje, na 52,36 dolara po barelu.

Prosečan popust Uralsa u odnosu na globalni referentni standard Brent sirove nafte dostigao je 25,80 dolara po barelu, približavajući se istorijskim rekordima. Blumberg ističe da je popust više nego dvostruko veći nego pre nedavnog uvođenja američkih sankcija za Rosnjeft i Lukoil.

Rafinerije u Indiji i Kini otkazuju deo ruskih pošiljki

Iako rafinerije u Indiji i Kini, koje čine 90 posto ruskog izvoza nafte, zbog sankcija počinju da otkazuju deo ruskih pošiljki, isporuke iz luka i dalje teku. Izvoz se čak povećao u prvom nedeljnom periodu decembra sa 3,94 miliona na 4,24 miliona barela dnevno.

Dodatnih 20 miliona barela nalazi se u tankerima koji su poslednje dve nedelje postali plutajuća skladišta. Ukupna količina ruske nafte koja se gomila na moru sada je dostigla rekordnih 180 miliona barela. Sankcije administracije američkog predsednika Donalda Trampa mogle bi Rusiji da uzrokuju gubitak od 1,2 do 1,4 miliona barela dnevno izvoza u narednim mesecima, prema analitičaru konsultantsko-analitičke kompanije Kpler, Johannesu Raubalu.