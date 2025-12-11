Slušaj vest

Generalni sekretar NATO Mark Rute upozorio je da su NATO zemlje sledeća meta Rusije, a Evropa se suočava sa rastućim rizikom od sukoba ukoliko Putin ostvari svoje ciljeve u Ukrajini.

"Došao sam danas da vam kažem gde NATO stoji i šta moramo učiniti da zaustavimo rat pre nego što počne. Moramo biti potpuno jasni u vezi s pretnjom: mi smo već izloženi opasnosti, Rusija bi mogla da nas označi kao sledeću metu,” rekao je Rute na Bezbednosnoj konferenciji u Minhenu.

On je naglasio da odluka o ubrzanju izdvajanja sredstasva za odbranu na samitu NATO u Hagu ranije ove godine jeste dobrodošla, ali da "ovo nije vreme da se bude zadovoljan sam sobom".

Rute je upozorio da mnogi još uvek potcenjuju ozbiljnost situacije i da je vreme za akciju sada.

"Izdvajanja i proizvodnja naoružanja u saveznim zemljama moraju brzo da rastu. Naše oružane snage moraju imati sve što im je potrebno da nas zaštite", rekao je.

Generalni sekretar NATO je istakao da je Rusija postala “još drskija, nepromišljenija i okrutnija prema NATO i Ukrajini”, uporedivši Putinove ambicije sa "imperijalnim težnjama iz vremena Hladnog rata". Takođe je upozorio da Putin vidi slobodu Zapada kao pretnju svojoj vlasti i da veruje da Zapad želi uništiti Rusiju.

On je posebno upozorio na rast dezinformacija i pokušaja sabotaže kritične infrastrukture i vojnih objekata u zemljama Alijanse.

“Bilo je napada na skladišta i trgovačke centre, eksplozivi su skrivani u pošiljkama, a Poljska istražuje pokušaje sabotaže železničke mreže", naveo je on.

Poručio je i da je odgovor NATO na ruske provokacije bio smiren, odlučan i proporcionalan, ali da se Alijansa mora pripremiti za dalju eskalaciju i konfrontaciju.