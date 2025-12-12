Slušaj vest

Austrija je danas usvojila zakon kojim se devojčicama mlađim od 14 godina zabranjuje pokrivanje glave maramom u školi.

Vladajuća koalicija tri centrističke stranke, Austrijska narodna partija (OVP), Socijaldemokratska partija (SPO) i Neos, ocenila je da zakon predstavlja "jasnu posvećenost rodnoj ravnopravnosti", dok kritičari kažu da će podstaći antimuslimanska osećanja u zemlji i da bi mogao biti neustavan.

Sličnu zabranu nošenja marama za devojčice mlađe od 10 godina poništio je Ustavni sud 2020. godine, jer je posebno ciljala muslimane.

Novim zakonom će devojčicama mlađim od 14 godina biti zabranjeno nošenje "tradicionalnih muslimanskih" marama za glavu kao što su hidžabi ili burke.

Mera važi za privatne i državne škole

Mera će se primenjivati na devojčice i u javnim i u privatnim školama, prenosi BBC.

Ukoliko učenik prekrši zabranu, mora da ima razgovore sa školskim vlastima i svojim zakonskim starateljima, a ako se prekršaji ponavljaju mora se obavestiti agencija za dobrobit dece i mladih.

Kao krajnje sredstvo, porodice ili staratelji mogu biti kažnjeni sa do 800 evra.

Članovi vlade navode da se radi o osnaživanju mladih devojčica, tvrdeći da je cilj da se one zaštite "od ugnjetavanja".

Lider parlamentarne grupe liberalne partije Neos Janik Šeti je pre glasanja rekao da zakon "nije mera protiv religije nego mera zaštite slobode devojčica", dodajući da će zabrana uticati na oko 12.000 dece.

FPO: Zabrna nije otišla dovoljno daleko

Opoziciona krajnje desničarska Slobodarska partija Austrije (FPO), koja je glasala za zabranu, rekla je da ona ne ide dovoljno daleko i da bi trebalo da bude primenjena na sve učenike i školsko osoblje.

Protiv zabrane su jedino glasali opozicioni Zeleni jer smatraju da je novi zakon neustavan, dok je zvanična Islamska zajednica u Austriji (IGGO) saopštila da se zabranom krše osnovna prava.

"Umesto osnaživanja dece, ona će biti stigmatizovana i marginalizovana", saopštila je IGGO, dodajući da će preispitati "ustavnost zakona i preduzeti sve neophodne korake".

Probni period primene zakona počeće u februaru 2026. godine, a zabrana će u potpunosti stupiti na snagu sledećeg septembra, sa početkom nove školske godine.