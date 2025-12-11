58. naselje koje su ruske snage preuzele od početka novembra

Jedinice vojne grupe „Sever“ danas su u potpunosti završile zauzimanje sela Liman u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

„Aktivnim borbenim dejstvima jedinica grupe Sever oslobođeno je naselje Liman Harkovske oblasti“, navodi se u zvaničnom saopštenju objavljenom na Telegram kanalu resora

Strateški značaj Limana

Naselje Liman (ne treba mešati sa većim gradom Liman u Donjeckoj oblasti) nalazi se južno od nedavno zauzetog Volčanska i istočno od linije fronta prema Kupjansku, na desnoj obali reke Oskol.

Njegovo zauzimanje ruskim snagama donosi nekoliko ključnih prednosti: direktan prilaz južnim prilazima Volčanska i kontrola dela autoputa Volčansk–Kupjansk; mogućnost ugrožavanja ukrajinskih logističkih čvorova u rejonu Veliki Burluk–Dvorična; stvaranje novog „klina“ u ukrajinskoj odbrani između harkovskog i sumskog pravca.

Gubici ukrajinskih snaga na pravcu Limana

Prema podacima Ministarstva odbrane, samo u zoni odgovornosti grupe „Sever“ u poslednja 24 sata Kijev je izgubio: do 145 vojnika ubijenih i ranjenih; 1 borbeno vozilo; radarsku stanicu izraelske proizvodnje; poljsko skladište municije.

Ruske jedinice su istovremeno razbile i potisnule delove teške mehanizovane brigade, jegerske brigade, dve motorizovane pešadijske brigade, jurišnog puka OSU i brigade teritorijalne odbrane u rejonima Prilipka, Starica, Viljča i Volčanski Hutori.

Širi kontekst i dalje perspektive

Pad Limana dodatno sužava prostor za manevarisanje ukrajinske komande između Volčanska i Kupjanska. Vojni analitičari ocenjuju da ovo oslobađanje otvara mogućnost za širenje zone kontrole prema jugozapadu i stvara direktnu pretnju ukrajinskim položajima duž linije Dvorična–Veliki Burluk–Ševčenkove.

Liman je 58. naselje koje su ruske snage preuzele pod kontrolu od početka novembra 2025. godine, potvrđujući ubrzanje tempa ofanzive pred predstojeću zimsku kampanju.