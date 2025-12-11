Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin i venecuelanski lider Nikolas Maduro razgovarali su telefonom o razvoju međusobnih odnosa dve zemlje, saopštila je pres-služba Kremlja.

"Šefovi država razmenili su mišljenja o daljem razvoju prijateljskih rusko-venecuelanskih odnosa u skladu sa sporazumom o strateškom partnerstvu i saradnji koji je stupio na snagu u novembru ove godine", piše u saopštenju, prenosi TASS.

Kako se navodi, Putin je izrazio solidarnost sa venecuelanskim narodom i ponovo potvrdio svoju podršku kursu Madurove vlade, koji je usmeren na zaštitu nacionalnih interesa i suvereniteta u uslovima rastućeg spoljnog pritiska.

"Dve strane su ponovo potvrdile obostranu posvećenost doslednoj realizaciji zajedničkih projekata u trgovinskoj, ekonomskoj, energetskoj, finansijskoj, kulturnoj, humanitarnoj i drugim oblastima", navodi se u saopštenju.

Dvojica lidera su takođe razgovarali o razvoju prijateljskih odnosa između Rusije i Venecuele u skladu sa sporazumom o strateškoj saradnji.

Razgovor je usledio u trenutku dok SAD na čelu sa predsednikom Donaldom Trampom pojačavaju pritisak na Madura da ode sa vlasti, a u sredu uveče Obalska straža SAd je zaplenila i jedan naftni tanker nedaleko od obale Venecuele. Tramp je napon zaplene zapretio da će Maduro biti sledeći ako se ne opameti.